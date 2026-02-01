Dos estrenos de La Argentina

La ficha 'Les Ballets Espagnols de La Argentina' Dir. Antonio Najarro. Fundación Juan March. Espectáculo en gira.

En Sevilla podremos verlo justo dentro de un año, en el Teatro de la Maestranza, el 30 de enero de 2027. ¿No les devora la impaciencia? El espectáculo se ha titulado Les Ballets Espagnols de La Argentina e incluye dos piezas de 1929, Juerga y Triana, además de una Suite de danzas. Los años finales de la década de los 20 del siglo pasado fueron frenéticos para Antonia Mercé La Argentina (1890-1936) con una gira mundial interminable, que la llevó, incluso, al Extremo Oriente, y varios estrenos. Dos de esas piezas de los años frenéticos se reconstruyeron hace unos años en el espectáculo La Argentina en París usando el mismo método que en esta ocasión, esto es, trabajando con lo que hay: los argumentos de Tomás Borrás y Fernández Arbós, los diseños para la escena y figurines de Manuel Fontanals y Néstor Fernández de la Torre, y la música de Julián Bautista y Fernández Arbós-Albéniz. E inventándose lo que no hay: la coreografía de Antonia Mercé.

Consecuencia de ello es que la coreografía se parece más a otras obras de Najarro que lo que conocemos del arte de coreografiar de Mercé, apenas unas pinceladas de baile individual, la más extensa de dos minutos de duración, que se conservan, al parecer todavía sin digitalizar, en la Filmoteca Nacional de Madrid. Como ya les he comentado en otras ocasiones, para ver estas pinceladas hay que desplazarse físicamente hasta la sede de la Filmoteca Nacional. En tiempos en la que la reproductividad técnica nos rodea por doquier, entiendo que, como a mí, esto les parezca inverosímil. Es un mérito conservacional de la Filmoteca Nacional que, por una vez, y sin que sirva de precedente, no nos parece loable. Juerga se estrenó en París, por los Ballets Espagnols de la Argentina en 1929. El argumento es de Tomás Borrás (1891-1976) y la música de Julián Bautista (1901-1961). Los decorados y figurines de Manuel Fontanals (1893-1972). Algunos de estos últimos se conservan en el Fondo Julián Bautista de la Biblioteca Nacional. De Juerga no se conserva ninguna imagen en el Fondo Antonia Mercé de la Fundación Juan March, pero si hay tres fotografías en la Biblioteca Nacional. Alberto Rodríguez Peñafuerte rescató una imagen más, publicada el 15 de diciembre de 1929 en la revista checa Eva, donde estaba acreditada, incorrectamente, como pertenecientes al espectáculo Triana, y atribuida a Zdeněk Macek, que firmaba también el texto que acompañaba a la imagen. La Fundación Juan March de Madrid, legataria del patrimonio de Antonia Mercé es la entidad que produce la nueva propuesta de la compañía de Antonio Najarro.

Triana, por su parte, es un argumento de Enrique Fernández Arbós (1863-1939) que también fue el responsable del arreglo para orquesta de cuatro composiciones, originales para piano, de la Suite Iberia de Isaac Albéniz (1860-1909). Se trata de los números titulados Evocación, El Albaicín, El Corpus Christi en Sevilla y Triana. Los decorados y figurines son de Néstor Fernández de la Torre (1887-1938), conservándose abundante material en el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria. La obra se estrenó en el Théâtre National de l’Opéra-Comique de París el 27 de mayo de 1929. De Triana sí que hay abundante documentación, tanto de los figurines como de los diseños de escenografía así como de las propias representaciones originales, en la Fundación Juan March, el Museo Néstor, la Biblioteca Nacional de Francia y el Museo Nacional de las Artes Escéncias. También se conservan algunos de los trajes originales en la Biblioteca Nacional de Francia. El espectáculo también pasará, por el Teatro de la Zarzuela y el Palau de les Arts de Valencia y el Auditorio de Tenerife.