El Ateneo celebra el Día Mundial de la Radio homenajeando a las radios de Jerez

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio este viernes 13 de febrero, el Ateneo de Jerez llevará a cabo un pequeño homenaje a las radios jerezanas que emiten desde nuestra ciudad: Onda Cero, Canal Sur Radio, Onda Jerez, Radio Jerez–Cadena SER, COPE y Frontera Radio.

Como actividad inicial a este homenaje, los periodistas Pepe Marín y Rafael Plaza ofrecerán una charla con la que realizarán un recorrido tanto de su vida profesional como de la radio en nuestra ciudad. Posteriormente, el Ateneo de Jerez ofrecerá un pequeño homenaje a las emisoras que emiten desde Jerez. Este evento se llevará a cabo este viernes 13 de febrero en la sede del Ateneo de Jerez, calle San Cristóbal número 8, a partir de las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Tras la finalización de este acto, se ofrecerá un jerez de honor a los asistentes.

Cabe recordar que el Ateneo de Jerez alberga desde el pasado día 2 una exposición en la sala María Manuela Pozo del Ateneo sobre las radios que emiten desde nuestra ciudad, una exposición que permanecerá abierta hasta este viernes día 13.

Con este homenaje, el Ateneo de Jerez quiere poner en valor el papel crucial que juegan las radios de nuestra ciudad en el desarrollo de la vida social y, sobre todo, informativa y cultural de Jerez.