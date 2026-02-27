El Ateneo de Jerez celebra el Día de Andalucía con el recital poético 'Verde que te quiero verso'

Una bandera de Andalucía ondeando al viento en una imagen reciente

La sección de Poesía del Ateneo de Jerez organiza este viernes el recital poético 'Verde que te quiero verso' para conmemorar el Día de Andalucía.

Recordando el eterno verso de Federico García Lorca, este recital reúne 13 voces de ateneístas que le realizan un tributo poético y musical a Andalucía.

El recital se llevará a cabo este viernes 27 de febrero, víspera del día de Andalucía, a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, en la calle San Cristóbal número 8.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Los poetas María Rodríguez, Alex Vara, Eugenio Barriola, Josefa Roldán, Juan José Gutiérrez, Manuel Morilla, Manuel Saborido, María Gloria Prieto, María J. Rodríguez Colón, Maribel Tejero, Paqui Moreno, Pilar Margod y Patrizio Pérez, compartirán sus poemas en un acto de conmemoración del día de Andalucía.

Este recital poético contará con la guitarra de Juan Luis Morión Pina y con el cantautor Ignacio López.

Con esta iniciativa, el Ateneo de Jerez reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la creación literaria, ofreciendo a la ciudadanía un espacio de encuentro en el que la poesía, la música y el sentimiento andaluz se entrelazan para celebrar nuestras raíces y nuestra identidad colectiva.