La Banda Municipal de Música, con una amplia oferta musical para la nueva temporada
La alcaldesa destaca que la programación 2025-2026 incluye conciertos didácticos, de cámara, monográficos, grandes conciertos, actuaciones en barrios y la participación en actos institucionales
El Ayuntamiento de Jerez subraya su compromiso para consolidar la situación de la Banda Municipal de Música
La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido este lunes en la Sala Compañía la presentación de la programación 2025-2026 de la Banda Municipal de Música, un acto que por primera vez se celebra de forma pública y que ha contado con la interpretación en directo de piezas representativas de cada uno de los ciclos temáticos que conformarán el programa anual.
La regidora ha puesto en valor el trabajo y la implicación de los músicos que integran la Banda, así como de su director, Luis Alfonso Román, destacando que “este es un hito muy especial porque a partir de ahora la Banda Municipal adquiere un papel protagonista en la vida cultural de la ciudad”.
García-Pelayo ha subrayado, además, la importancia de que la formación, adscrita a la Delegación de Cultura, cuente ya con sus 21 componentes a tiempo completo como parte de la plantilla municipal, lo que refuerza su estabilidad y proyección. Asimismo, la alcaldesa ha incidido en la novedad de que muchas de las actividades y conciertos de la Banda Municipal de Música se celebren en los barrios jerezanos.
La programación presentada se estructura en diferentes secciones que abarcan un curso completo: conciertos didácticos, música de cámara y con solistas, un ciclo de conciertos monográficos, un ciclo de grandes conciertos, actuaciones en barrios y barriadas rurales y la participación en los principales actos institucionales de la ciudad.
Durante el acto, María José García-Pelayo también ha destacado el papel esencial que la Banda Municipal de Música representa desde su fundación en 1930 por Germán Álvarez-Beigbeder en la difusión del conocimiento del patrimonio musical.
Programación 2025-2026
Conciertos Didácticos
- 15 de marzo - Marchas procesionales jerezanas
- 26 de abril - Hablemos del periodo clásico
- 14 de junio - Hablemos del jazz en la Banda de Música
- 06 de septiembre - Concierto de pasodobles inspirados en el vino
- 30 de noviembre - relación entre música y lenguaje
Música de Cámara y Conciertos con solistas
- Del 19 de enero al 25 de enero - Ciclo de la semana de música de cámara
- 08 de febrero - Concierto con solistas
Ciclo de Conciertos Monográficos
- 16 de diciembre - Homenaje a Germán Álvarez-Beigbeder
- 05 de marzo - Concierto dedicado a Domingo Díaz Rodríguez
- 12 de marzo - Concierto dedicado a Francisco Orellana Gómez
Ciclo de Grandes Conciertos
- 25 de octubre - Concierto de otoño
- 09 de noviembre - Música de cine con proyecciones en los Museos de la Atalaya
- 22 de noviembre- Concierto de Santa Cecilia
- 20 de diciembre - Concierto de Navidad
- 04 de enero - Concierto de Año Nuevo
- 31 de enero - Concierto de invierno
- 28 de febrero - Concierto de flamenco por el ‘Día de Andalucía’
- 21 de marzo - Concierto de marchas procesionales
- 18 de abril - Concierto de primavera y en ocasión del ‘Día del Libro’
- 02 de mayo - Concierto de pasodobles
- 24 de mayo - Concierto de zarzuela
- 21 de junio - Concierto con motivo del ‘Día Europeo de la Música’
- 27 de junio - Concierto de verano
Conciertos en Barrios y Barriadas Rurales
- Realización de conciertos en plazas, centros cívicos y espacios al aire libre en los barrios y barriadas rurales de Jerez.
Actos Institucionales
- En septiembre - Pisa de la Uva y procesión de la Virgen de la Merced
- En octubre - Día de San Dionisio y Premio Ciudad de Jerez
- En enero - Festividad de San Antón y presentación del cartel de Semana Santa
- En febrero - Día de Andalucía
- En marzo - Exaltación de la Saeta y Pregón de la Semana Santa
- En mayo - Gran Premio de Motociclismo
- En junio - procesión del Corpus Christi
También te puede interesar