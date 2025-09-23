La Banda Municipal de Música, con una amplia oferta musical para la nueva temporada

La Banda Municipal de Música, en una de sus interpretaciones en el acto de la Sala Compañía.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido este lunes en la Sala Compañía la presentación de la programación 2025-2026 de la Banda Municipal de Música, un acto que por primera vez se celebra de forma pública y que ha contado con la interpretación en directo de piezas representativas de cada uno de los ciclos temáticos que conformarán el programa anual.

La regidora ha puesto en valor el trabajo y la implicación de los músicos que integran la Banda, así como de su director, Luis Alfonso Román, destacando que “este es un hito muy especial porque a partir de ahora la Banda Municipal adquiere un papel protagonista en la vida cultural de la ciudad”.

García-Pelayo ha subrayado, además, la importancia de que la formación, adscrita a la Delegación de Cultura, cuente ya con sus 21 componentes a tiempo completo como parte de la plantilla municipal, lo que refuerza su estabilidad y proyección. Asimismo, la alcaldesa ha incidido en la novedad de que muchas de las actividades y conciertos de la Banda Municipal de Música se celebren en los barrios jerezanos.

La programación presentada se estructura en diferentes secciones que abarcan un curso completo: conciertos didácticos, música de cámara y con solistas, un ciclo de conciertos monográficos, un ciclo de grandes conciertos, actuaciones en barrios y barriadas rurales y la participación en los principales actos institucionales de la ciudad.

Durante el acto, María José García-Pelayo también ha destacado el papel esencial que la Banda Municipal de Música representa desde su fundación en 1930 por Germán Álvarez-Beigbeder en la difusión del conocimiento del patrimonio musical.

Programación 2025-2026

Conciertos Didácticos

15 de marzo - Marchas procesionales jerezanas

26 de abril - Hablemos del periodo clásico

14 de junio - Hablemos del jazz en la Banda de Música

06 de septiembre - Concierto de pasodobles inspirados en el vino

30 de noviembre - relación entre música y lenguaje

Música de Cámara y Conciertos con solistas

Del 19 de enero al 25 de enero - Ciclo de la semana de música de cámara

08 de febrero - Concierto con solistas

Ciclo de Conciertos Monográficos

16 de diciembre - Homenaje a Germán Álvarez-Beigbeder

05 de marzo - Concierto dedicado a Domingo Díaz Rodríguez

12 de marzo - Concierto dedicado a Francisco Orellana Gómez

Ciclo de Grandes Conciertos

25 de octubre - Concierto de otoño

09 de noviembre - Música de cine con proyecciones en los Museos de la Atalaya

22 de noviembre- Concierto de Santa Cecilia

20 de diciembre - Concierto de Navidad

04 de enero - Concierto de Año Nuevo

31 de enero - Concierto de invierno

28 de febrero - Concierto de flamenco por el ‘Día de Andalucía’

21 de marzo - Concierto de marchas procesionales

18 de abril - Concierto de primavera y en ocasión del ‘Día del Libro’

02 de mayo - Concierto de pasodobles

24 de mayo - Concierto de zarzuela

21 de junio - Concierto con motivo del ‘Día Europeo de la Música’

27 de junio - Concierto de verano

Conciertos en Barrios y Barriadas Rurales

Realización de conciertos en plazas, centros cívicos y espacios al aire libre en los barrios y barriadas rurales de Jerez.

Actos Institucionales