Berna González Harbour: "Cuando era pequeña Inglaterra era el paraíso, pero tras esa fachada había oscuridad"

La escritora y periodista Berna González Harbour (Santander, 1965) se adentra en su mitad británica en Qué fue de los Lighthouse (Destino), en la que novela los acontecimientos más destacados del siglo XX, de las colonias al Brexit, a través de la mirada de una familia inglesa.

Pregunta.-He leído su novela durante la ola de calor bajo un ventilador de techo, y por momentos he creído ver cuernos de elefantes, mosquiteras y la bandera de Tanzania…

Respuesta.-Entonces podremos decir: ¡misión cumplida! Lo mejor de leer es viajar con los personajes y con la historia. Si ha sentido eso, significa que hemos compartido las mismas emociones y ese es el fin último de leer y escribir. Gracias por ello.

P.- ¿Le ha costado convivir entre los recuerdos y la imaginación, entre la memoria familiar y la ficción?

R.-Me ha costado, sí. He sufrido la tensión entre traicionar a los personajes reales que son mis familiares y mantener cierta lealtad hacia ellos y hoy veo el resultado con cierta paz: ellos, mi familia, son los cimientos de esta casa Lighthouse, los pilares, las vigas maestras, los personajes muy marcados que me han inspirado. A partir de ahí he construido ficción y he colocado (en sentido figurado) la decoración, los muebles, las cortinas de esa casa. Los personajes y muchas situaciones son reales, las vivieron mis abuelos, mi madre, mis tíos. Pero la trama es inventada. Y el lector decidirá qué es cada cosa. Yo ya he tomado mi decisión.

P.-Da la impresión de que los casos de la comisaria Ruiz los escribe su parte González y que esta novela es netamente Harbour.

R.-Me lo dijo mi editora y fue una frase feliz: “Tengo la impresión de que conocíamos tu González y ahora conocemos tu Harbour”. Y es así. Soy española, pero en realidad soy medio inglesa. Y había una realidad de familia británica engarzada con la historia colonial que yo he vivido y que necesitaba sacar. Qué fue de los Lighthouse es en parte mi historia, la mitad de mi vida. Cuando era pequeña y viajaba cada verano a ese mundo desde nuestra España en blanco y negro admiraba el progreso, la riqueza, el desarrollo, el color. Inglaterra era un paraíso. No era consciente de que, tras esa fachada, se ocultaba tanta oscuridad. También, como en el libro, veremos el infierno.

P.¿Escribir esta novela le ha servido para descubrir a su familia británica o para reencontrarse con ella?

R.-Qué fue de los Lighthouse me ha servido sobre todo para descubrir qué hicieron los británicos en África. Crecí con la leyenda amable de que mi abuelo llevó las vacunas a Tanzania, entonces Tanganika. Pero cuando empecé a investigar en los archivos encontré que había mucho más. No por parte de mi abuelo, claro, que era un veterinario en sus comienzos, sino de la Administración colonial. Expropiaban tierras, trasladaban a sus habitantes, edificaban sus propias granjas. A partir de ahí surge este pulso entre las vidas del Lighthouse de mi novela y la de una criada local a la que se llevarán a Inglaterra. Intento retratar lo que vivieron los tanzanos y lo que vivieron los ingleses en su fantasía de exportar civilización.

P.-Hay un encuentro, y sobre todo un desencuentro, entre dos mundos que se pueden entender como antagónicos: el pasado colonial y el presente Brexit.

R.-Sí. Intento retratar el choque que se produce en esa familia, que es el choque que se está produciendo en la sociedad entre fuerzas conservadoras y dominadoras y las fuerzas aperturistas. Entre la crueldad y la empatía. Por eso el MeToo o el Black Lives Matter y otras guerras culturales de nuestro tiempo también recorren mi novela. Lo que vivió Inglaterra con el Brexit se ha reproducido en EEUU y en España y toda Europa con una tensión muy tóxica. Están quienes solo se miran a sí mismos y quienes también miran a los demás. En ese pulso están mi novela y el mundo.

P.- Su novela es muy british en todos los sentidos, incluido el humor.

R.-¡No podía faltar el humor! Los británicos lo llevan incorporado en sus genes y pueden masacrar, colonizar y saquear mientras mantienen el tipo con un oporto en la copa dispuestos a despachar con ironía su vida social. Uno de mis personajes, el crápula Ben, porta ese humor que sobrevive a toda decadencia. Y eso es un gran valor. Viva el humor.

P.-Tal y como sucede con la descripción que realiza del despacho de Ann-Elizabeth (una de las protagonistas), su novela tiene mucho de viaje en el tiempo.

R.-Es un viaje en el tiempo, sí. Nunca había abarcado en una novela tantas décadas y tantas generaciones. Por ello se ha considerado una gran novela familiar. Visitamos la Inglaterra esperanzada tras la Segunda Guerra Mundial, la Tanzania colonizada de los cincuenta, la independencia, el regreso a una Inglaterra próspera a partir de los sesenta y también la decadencia que llevó al Brexit y que persiste hoy. Pero, sobre todo, siendo una historia británica, creo que es universal.

P.-Periodista, ensayista, autora de novela negra, reportera de guerra… ¿Ha recurrido a todas las escritoras que conviven en usted para ¿Qué fue de los Lighthouse?

R.- Todas esas gorrillas que me pongo y que me quito me sirven, claro. Ser periodista me ayuda a investigar, sé dónde buscar. Y ser autora de novela negra me ayuda a desarrollar una trama en la que el suspense nos va a llevar hasta el final. Aquí el misterio lo abrirá la herencia del patriarca Lighthouse al morir: ¿por qué ha dejado los diarios a la criada africana? ¿qué tienen esos diarios? Esa herencia es la de cualquier familia. Y no lo averiguaremos hasta el final.

P.-¿Ha conseguido responder a la pregunta del título?

R.-¿Qué fue de los Lighthouse? Significa preguntarse qué fue y qué es de cada uno de nosotros, de nuestras familias y nuestros destinos. Y sí: el desencadenante de la herencia cambiará las cosas y fijará encrucijadas que cada uno resolverá a su manera. Es importante saber a dónde vamos todos en la vida y a dónde va nuestra gente.