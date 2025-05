Blasco de Nebra: el gran desconocido de la Sevilla ilustrada

MANUEL BLASCO DE NEBRA: COMPLETE PIANO WORKS

Manuel Blasco de Nebra (1750-1785)

CD 1

6 sonatas del convento de la Encarnación de Osuna: 107 en sol mayor / 108 en mi menor / 109 en la menor / 110 en re mayor / 111 en la mayor / 112 en do menor

6 pastorelas del manuscrito 2998 de la abadía de Montserrat: 1 en sol mayor / 2 en fa mayor / 3 en la menor / 4 en si menor / 5 en do mayor / 6 en mi menor

CD 2

Sonatas del del manuscrito 2998 de la abadía de Montserrat: 1 en la mayor / 2 en do menor / 3 en re mayor / 4 en do mayor / 5 en re menor / 6 en mi menor / 7 en fa mayor / 8 en do mayor / 9 en la menor / 10 en do mayor

CD 3

6 sonatas Op.1: 1 en do menor / 2 en si bemol mayor / 3 en la mayor / 4 en sol menor / 5 en fa sostenido menor / 6 en mi mayor

Sonatas del del manuscrito 2998 de la abadía de Montserrat: 11 en la mayor / 12 en fa mayor

Pedro Piquero, piano

Piano Classics (3 CD)