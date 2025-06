Miguel Ángel Borrego Soto y la batalla del Guadalete, este martes 10 en la Academia San Dionisio

La Real Academia de San Dionisio abre de nuevo este nartes sus puertas con la conferencia que lleva por título 'Pero … ¿Dónde aconteció la batalla del Guadalete?' que estará a cargo de Miguel Ángel Borrego Soto, doctor en Humanidades por la Universidad de Cádiz, máster en Patrimonio Histórico-Arqueológico por dicha Universidad, licenciado en Filología Semítica e Hispánica por la Universidad de Granada, académico correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia, socio numerario de la Sociedad Española de Estudios Árabes y de la Sociedad Española de Estudios Medievales, así como miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos.

La presentación del ponente estará a cargo de Eugenio Vega Geán, académico de número de la Real Academia San Dionisio.

La batalla del Guadalete, ocurrida en el año 711 entre las tropas del rey Rodrigo y las de Ṭāriq b. Ziyād, ha sido tradicionalmente considerada el inicio de la conquista musulmana de la Península Ibérica. Sin embargo, y pese a su importancia decisiva, aún hoy se debate su emplazamiento exacto.

Durante siglos, las fuentes identificaron el lugar del combate con el río Guadalete, en la antigua cora de Sidonia, cerca de Jerez o Arcos. Sin embargo, en el siglo XIX se impuso una nueva teoría, defendida por autores como Gayangos, Dozy o Saavedra, que situaron la batalla en la laguna de La Janda y el entorno del Barbate, confundiendo topónimos árabes como al-Buḥayra o wādī Bakka con el wādī Lakka citado por las fuentes.

En esta conferencia, el doctor Miguel Ángel Borrego Soto retoma el testimonio de las crónicas árabes medievales y de geógrafos como al-Ḥimyarī, Ibn Ḥayyān o al-Zuhrī, para demostrar que no solo existe una ciudad llamada Lakka y un wādī Lakka perfectamente documentado, sino que ambos coinciden con el actual río Guadalete y su entorno inmediato.

El ponente defenderá una hipótesis renovada: la batalla no tuvo lugar en la costa, ni en La Janda, sino en los llanos de Caulina, La Ina o la Gredera, en el término de Jerez, un espacio coherente con la topografía descrita, la movilidad de los ejércitos y las fuentes originales. A pesar de la solidez de estas evidencias, hasta hoy no se ha hallado rastro arqueológico claro, lo que lleva a plantearse si la propia historiografía no ha contribuido, por intereses o errores, a desdibujar el verdadero escenario de este hecho fundacional.

El acto académico tendrá lugar este martes en la sede de la Academia San Dionisio, calle Consistorio 13, a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo.