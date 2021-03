"Nunca he dejado de reinventarme"

El actor jerezano Carlos Cabral nació en el teatro independiente, un hogar a veces desprotegido y en el que hay que buscarse muchos las habichuelas. Pertenece a la generación que luchó por que el Villamarta reabriera, consiguieron la Sala Compañía y recala ahora en ‘La Guarida del Ángel’, “porque el señor Mario es un combatiente, un resistente y creo que pertenecemos a la misma naturaleza: no paramos de idear cosas”.

Y es que Cabral ofrecerá en esta sala de la calle Porvenir, el próximo 2 de abril a las 16,30 horas, el monólogo ‘Amores solitarios. 3 personajes 3’. Una propuesta que surge de la situación que está viviendo el mundo de la cultura en la actualidad. “Te tienes que fabricar a ti mismo. Tenía tres monólogos de teatro con los que elaboré una pieza de una hora, con tres personajes diferentes y tres maneras de amar diferentes. Por eso se llama ‘Amores solitarios’. Dos de los monólogos son de José Luis Alonso de Santos y uno de Mariano Rivera Cross. Los tres, a través del amor, abordan la situación del amor en ellos mismos. Es una comedia”.

Cuenta el autor que, tras el inicio de la pandemia, decidió dejar su residencia en Madrid y trasladarse a su ciudad de origen. “Era difícil aguantar allí porque se cayeron todos los proyectos, igual que a la mayoría de la gente en su vida normal, pero en la cultura va más rápido”. En la capital estaba inmerso “muy a gusto” en numerosos trabajos y proyectos finalizados como su participación en ‘La casa de papel’, la película ‘Adiós’ de Paco Cabezas, ‘Rosalinda’ del director Ramón Luque Cózar, ‘Intemperie’ de Benito Zambrano, ‘El verano que vivimos’ de Carlos Sedes, etc.

“De una manera u otra, siempre he vuelto a Jerez, he hecho escala aquí, siempre recalo igual que en Madrid. Soy culo inquieto y he vivido en otros países como Francia, Italia en los que he desarrollado mi profesión”.

Dice que en realidad, reinventarse en estos tiempos, “es lo que siempre hemos hecho los que nos dedicamos a este mundo de la cultura. Siempre hemos estado en crisis, en el aire, porque la cultura no se cuida en este país, ni se le da confianza a pesar de todo lo que aporta a nivel económico, moral, ético... Siempre nos hemos inventado nuestras propias historias con nuestros propios medios”.

Del día 2 de abril, Carlos espera “disfrutar de esa sensación maravillosa de volver al escenario, al que hace tiempo que no me subo. Hacerle pasar un buen rato a la gente que venga y disfrutarlo muchísimo, tanto por estar en el escenario como por que la gente se lo pase bien y le haga cuestionarse ciertas cosas”.

El actor ha concluido su rodaje para ‘Cuéntame’, “personaje con el que me lo paso muy bien. Y ahora parece que se está moviendo un poco más la cosa en el aspecto cultural, están surgiendo proyectos en cine y televisión, más que el teatro, que está muy complicado”.

Hay que destacar que el espectáculo ‘Amores solitarios. 3 personajes 3’ tiene un aforo limitado y la entrada tiene un precio de 10 euros + consumición. Se podrá adquirir o reservar en la web de ‘La Guarida del Ángel’, las tiendas Malamúsica y Renuka India y en el teléfono 662 56 20 01.