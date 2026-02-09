Camilo Garidou y títeres este próximo fin de semana en el teatro La Gotera de Lazotea

La actividad escéncia regresa este próximo fin de semana al teatro La Gotera de Lazotea con dos espectáculos de flamenco y títeres previstos este viernes 13 y el domingo 15 de febrero, respectivamente.

Camilo Garidou en concierto

Por un lado, los responsables del teatro jerezano informan de la actuación del guitarrista francés Camilo Garidou con una concierto de flamenco que recorrerá la música gitana desde oriente a occidente.

El tocaor propone un recorrido sonoro que comienza en las lejanas tierras del norte de la India, donde se cree que se originaron los primeros grupos gitanos, y que continúa a lo largo de Persia, el Imperio Otomano, los Balcanes y Europa Central, hasta desembocar en el sur de España, en la tierra que dio forma al flamenco: Andalucía.

La música gitana es mucho más que melodías y ritmos. Es memoria, es resistencia, es identidad. En cada nota vive el eco de los caminos recorridos, de las historias contadas al calor del fuego, del dolor y la alegría de un pueblo que ha sabidotransformar la vida en arte.

"Escucharemos instrumentos que nos hablarán en lenguas antiguas: el oud árabe, el bouzouki griego, el saz turco, el buzuk sirio, la percusión turca,el sarod hindú y la inseparable guitarra flamenca. Cada uno con su acento, cada uno con su emoción y su voz tejiendo juntos una historia común que nos une más allá de las fronteras", apunta la organización en una nota de prensa.

El recital flamenco de Camilo Garidou está previsto el viernes día 13 a las 20:00 horas. Las entradas tienen un precio de 12 euros.

Imagen de la obra de títeres ‘Juanaca el de la Vaca’ de la compañía jerezana La Gotera de Lazotea

Títeres con 'Juanaca el de la Vaca'

Además, la compañía jerezana La Gotera Azotea, que juega en casa, ofrecerá la obra de títeres 'Juanaca el de la Vaca', dirigida a un público infantil y familiar.

Sinopsis:

A Juanaca, protagonista de esta historia singular, se le conoce por tener como amiga a la vaca Vacarda. Juegan y hablan aunque su padre le repita:

–¡Esos bichos no hablan! O también:– ¡Con las cosas de comer no se juega!

Ni Juanaca ni Vacarda piensan así y, sin comerlo ni beberlo, le van a demostrar que no tiene razón. El día que fueron a la ciudad, mientras jugaban en el parque, un mago ruin y malvado decide raptar a Vacarda tras robarle, de camino, la cartera al padre de Juanaca.

Juanaca es muy valiente y Vacarda es muy lista, por eso se enfrentan al malvado y sus compinches en un terrible duelo.

Pero nada es sencillo.

De la tradición de cuentos populares nos llega este personaje lleno de alegría que tiene la amistad como uno de los más altos valores.

El espectáculo comenzará el domingo 15 de febrero a las 12:30 horas. El precio de las entradas asciende a 7 euros y se pueden reservar vía whatsapp en el úmero de teléfono 614 330 883.