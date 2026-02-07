Especialistas se darán cita en Jerez en las III Jornadas de Estudios Andalusíes

La Sala Šarīš Šiḏūna del Museo Arqueológico Municipal de Jerez acogerá del 10 al 13 de febrero las III Jornadas de Estudios Andalusíes, organizadas por el Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ), con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

Bajo el título 'Jerez bajo los almorávides: una ciudad en transformación', las sesiones de este año se centran en uno de los periodos más decisivos —y a la vez menos conocidos— de la historia andalusí de la ciudad: el tránsito entre época taifa y dominio almorávide, un momento de profundos cambios políticos, urbanos y territoriales que marcaron la evolución de Šarīš en el Occidente islámico.

El periodo almorávide, desarrollado entre finales del siglo XI y la primera mitad del XII, supuso la integración de al-Andalus en una amplia estructura política y religiosa de raíz magrebí. Lejos de constituir un episodio marginal, este dominio implicó una profunda reorganización del territorio, del sistema defensivo y de los mecanismos de control del poder, situando a ciudades como Jerez dentro de redes políticas, económicas y simbólicas que conectaban ambas orillas del Estrecho. En este contexto, Šarīš se consolidó como un enclave estratégico plenamente inserto en las dinámicas del Occidente islámico.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, esta nueva convocatoria propone una mirada renovada sobre la configuración urbana, defensiva y simbólica de Jerez en los siglos XI y XII, atendiendo tanto a las transformaciones visibles en el registro arqueológico como a su reflejo en la numismática, la epigrafía y el arte.

La ciudad de Jerez se convierte así en el marco idóneo para reflexionar sobre un periodo clave en el que tradición y cambio convivieron de manera intensa, dando lugar a una ciudad plenamente integrada en las dinámicas políticas y culturales del Magreb y de al-Andalus.

Con la participación de especialistas procedentes de distintas universidades y centros de investigación, estas jornadas ofrecen una oportunidad única para acercarse al Jerez almorávide desde el rigor académico y con una clara vocación divulgativa, abierta a todas las personas interesadas en la historia y el patrimonio de la ciudad.

Programa

Martes 10 de febrero · 19:00 h

Conferencia inaugural: 'Consideraciones sobre el arte almorávide: aportaciones y pervivencias en el Occidente mediterráneo'. María Marcos Cobaleda (Universidad de Málaga).

El arte almorávide marcó un punto de inflexión en el Occidente islámico. Esta conferencia inaugural ofrece una visión de conjunto sobre sus rasgos, su proyección mediterránea y su influencia en al-Andalus y el Magreb.

Miércoles 11 de febrero · 19:00 h

'La moneda perdida de Jerez: peso, arte y fe en las cecas almorávides'. Salvador Peña Martín (Universidad de Málaga).

La moneda es un documento histórico de primer orden. A través de las cecas almorávides, esta ponencia analiza el papel de Jerez en los circuitos económicos, ideológicos y religiosos del mundo islámico medieval.

Jueves 12 de febrero · 19:00 h

'Defender la ciudad: ¿murallas almorávides en Jerez?'. Diego Bejarano Gueimúndez (Centro de Estudios Históricos Jerezanos).

Las murallas de Jerez, pieza clave del paisaje andalusí y del patrimonio local, se analizan en esta conferencia desde la arqueología profesional, abordando su posible cronología taifa-almorávide, sus fases constructivas y los retos de su recuperación para la ciudadanía.

Viernes 13 de febrero · 19:00 h

Conferencia de clausura: 'Palabras en piedra: epigrafía del mundo almorávide andalusí'. Jorge Lirola Delgado (Universidad de Almería · Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes).

Las inscripciones no solo informan: comunican poder, fe y legitimidad. La conferencia de clausura explora la epigrafía almorávide andalusí como lenguaje político, religioso y funerario, y su valor para comprender la ciudad islámica medieval de su tiempo.