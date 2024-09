La cantante jerezana Pilar Jordán estrena el single 'La moneda al aire'

La cantante jerezana Pilar Jordán acaba de lanzar nuevo single 'La moneda al aire', un trabajo que ya se puede escuchar en plataformas como You Tube. Después de grabar los cover 'Señora', que compuso Manuel Alejandro para Rocío Jurado, y que publicó en agosto de 2023, y 'Hey', de Julio Iglesias, el pasado mes de abril, la joven ha dado un paso más en su carrera musical y ha lanzado su primer tema propio.

"La verdad es que tenía muchas ganas de hacer algo mío, un trabajo propio y original y que hablara de mí. Hablé con Kiko Carrillo, que es productor y me hizo un tema que en cuanto lo escuché, me encantó, de hecho, no le he quitado ni una coma. Llevamos trabajando desde abril y ahora lo acabamos de publicar", asegura.

El single se ha grabado pues en el Estudio 31 de Kiko Carrillo y ha sido realizado videográficamente por '90 milímetros' y ya se puede oír en todas las plataformas digitales. El videoclip de esta trabajo ha sido realizado en La Favorita y cuenta además con la guitarra de Juan Delola.

Pilar Jordán acumula casi una década dedicándose a la música, aunque de cara al público hace casi una década. "Cantar, canto desde pequeña, pero siempre a nivel familiar. Hace unos años empecé a colaborar con José Ángel Lupi, con el grupo Alba y con ellos he hecho muchas cosas por distintos lugares, además de desarrollarme un poquito más a todos los niveles. Hace un año dedicí dar un paso en solitario y comencé a hacer cosas en solitario, y bueno, poco a poco voy trabajando".