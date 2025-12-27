The Rock and Roll Club Jerez celebrará su décimo aniversario con cinco bandas internacionales

The Rock and Roll Club Jerez ha revelado el cartel de la que será la fiesta de celebración del décimo aniversario de su fundación y que contará con la participación de cinco extraordinarias bandas internacionales.

La fecha del evento musical, con entrada gratuita, ha sido fijada para el sábado 7 de marzo de 2025 en la sala La Galería (Avenida de Europa, 9. Jerez).

Además de los grupos participantes, tres dj's pincharán durante la jornada festiva en la que en se podrán disfrutar además de puestos de comidad tipo food trucks y un mercadillo de merchandising.

El cartel completo del X Aniversario de The Rock andn Roll Club Jerez es el siguiente:

Johnny Jailbirds de Reino Unido, Rotten Rockers de Italia, Ray Allen an his Band de Alemania, Marcel Riesco de Estados unidos y Morning Star Combo de Algeciras.

Juan Lewis, Miquelo di Bari y Mr. Castle se alternarán en los platos.

Carte de la fiesta del X Aniversario de The Rock and Roll Club Jerez

Johnny and the Jailbirds (Reino Unido

Esta banda inglesa se forma a finales de 1973, cuando Johnny se mudó de Londres a Northamptonshire. Publicaron un anuncio en el periódico local para reclutar músicos interesados en formar una banda de rock and roll. La respuesta fue inmediata y, tras algunos ensayos y el primer concierto en un club local, nacieron Johnny & The Jailbirds.

No tardó mucho en que la banda se hiciera un nombre en el circuito del rock and roll, tanto en el Reino Unido como en el extranjero. Las discográficas estaban muy interesadas en esta nueva banda, y Charly Records finalmente los fichó en 1979.

Uno de los puntos de inflexión más importantes en la carrera de la banda fue la llegada del guitarrista principal y compositor, Ritchie Ball. Johnny había encontrado un nuevo compañero para escribir las numerosas canciones que produjeron en esos primeros años, incluyendo las ocho que aparecieron en el primer álbum, Out On Bail, la más conocida de las cuales, junto con Eileen y Too Much Wine, llegó al top 5 de las listas francesas de rock and roll.

El álbum fue un gran éxito en todo el mundo.

The Rotten Rockers (Italia)

The Rotten Rockers son un grupo italiano de rock and roll y rockabilly ligado al movimiento teddy formado por Larry Loreno Chiara a la voz y guitarra rítmica, Spider Alessandro Zoppi a la batería, Barney Sergio Placido al bajo y Hellvis Matteo Callegari a la guitarra solista.

En 2023 se autoprodujeron el LP The Secret Society of Rock’n’Roll con trece canciones y dos versiones, una de The Rapiers y otra de Willie Nelson. En 2020 el siete pulgadas Italian Teds parta el sello Rockin'Fifi Records.

Marcel Riesco (USA)

Marcel Riesco lleva años actuando en el circuito del rock and roll norteamericano y europeo con gran éxito. Con su presencia dinámica y siempre acertada en el escenario y su voz aterciopelada (a menudo se le compara con un joven Roy Orbison), ha tocado en los festivales de rock and roll y rockabilly más grandes (y más pequeños) de todo el mundo.

Marcel explica la conexión con Orbison: «La cuestión es que aprendí a cantar con las canciones de Roy Orbison. Él ha sido mi maestro desde siempre, así que, naturalmente, su influencia está ahí». Marcel ha desarrollado un sonido único y su espectáculo en el escenario es fascinante.

Si tuviéramos que describir su música, diríamos que es puro rock and roll de los años 50: auténtico, sucio, ruidoso, salvaje, divertido y todo lo anterior al mismo tiempo. Se nota la influencia de Sun Records y el sonido del rock and roll de los 50, pero, naturalmente, el toque inconfundible de Roy Orbison hace que el espectáculo de Marcel sea un verdadero placer para los sentidos. Garantizado.

Su LP debut, 'A Record Date with Marcel Riesco', recibió críticas increíbles. Y el muy esperado «All Shades of Blue» siguió su ejemplo, demostrando aún más que la dulce voz de Marcel, combinada con una gran producción de estudio que recuerda al gran sonido de Nashville, es una combinación ganadora.

En 2022 se publicó un LP de 10 pulgadas titulado «Patiently» en Bear Family Records, sin duda el sello discográfico de rock and roll más importante del mundo. «Patiently» se grabó en Nashville, en el legendario Cowboy Arms Studio de Jack Clement.

Su último LP de 10 pulgadas titulado 'Wild Kisses' se lanzó este año en el sello malagueño Sleazy Record.

Ray Allen an his Band (Alemania)

Ray Allen y su banda tocan auténtico rock and roll y rockabilly de los años 50 y 60. Han editado seis álbumes y un epé: With The Hi-Fi`s (2007 Rhythm Bomb Records), Ray Allen & The Blue Rhythms (2008 Rhythm Bomb Records), Hurry Up! (2013, Rhythm Bomb Records), Rock, Jive & Stroll With Me! (2015, Rhythm Bomb Records), Personally (2019, Rhythm Bomb Records) y Chains (2024,Rhythm Bomb Records), además de un EP What’s Buzzin’ Cuzzin? (2019, Rhythm Bomb Records)

El cuarteto que le acompaña ofrece un espectáculo versátil y vibrante que te mantendrá bailando al ritmo de la banda toda la noche. Con una interpretación auténtica, guitarra eléctrica, contrabajo (bajo acústico), piano y batería vintage, las voces, fiel a su estilo, se complementan con micrófonos vintage. Para completar su sonido, Ray Allen y su banda te transportarán a la esperanzadora sensación de aquellos días de rock.

Morning Star Combo (Algeciras)

Morning Star Combo son un trío asentato en Algeciras que destila rockabilly clásico años 50 y que está formado recientemente por Dani Albadalejo al contrabajo, Vicente Antón a la guitarra y Johnny Moon a la acústica y voz, líder a su vez de Johnny Moon and The Selenites.