El primer concierto de La Chocolata y Rafa Caballero en Jerez, contra el cáncer

La Chocolata y Rafa Caballero se unirán por primera vez en un espectáculo en Jerez este sábado. El objetivo, luchar contra el cáncer. El concierto comenzará a partir de las 21 horas en Los Claustros de Santo Domingo y Tito Alcedo y el joven guitarrista jerezano Lucas Benítez les acompañarán sobre el escenario para contribuir a esta causa benéfica, donde todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Los artistas están emocionados de poder colaborar con esta noble causa. Rafa Caballero cataloga a esta enfermedad como “la plaga del Siglo XXI”. Eso no quita que Caballero llame a la enfermedad por su nombre, sin ningún tipo de eufemismos. La psicóloga Sandra Jiménez, coordinadora del voluntariado de la AECC en Jerez, lo recomienda: “Es cáncer. Hay que nombrarlo. Lo que no se nombra no existe y esto es una realidad que nos afecta”.

Rafa Caballero espera que el sábado “vaya todo el público posible”. “Ramillete de canciones, pasión, cariño y entrega. Ganas de hacer algo por la causa”, afirma La Chocolata que se encontrarán los asistentes al concierto. El guitarrista Lucas Benítez ni se lo pensó cuando lo llamaron:“Es una forma de abrir la puerta a todos a colaborar”.

Toda aquella persona que lo desee puede colaborar con esta asociación estatal. “No solo con dinero se puede colaborar”, afirma Carmen Páez, más conocida como ‘La Chocolata’, a sabiendas de la importancia que tiene la difusión y la concienciación. Sandra Jiménez recuerda que se pueden llevar a cabo diferentes tipos de voluntariados con los que combatir el cáncer, ya sea prestando tiempo y compañía o realizando distintos talleres. El que lo desee también puede realizar una aportación a la fila cero que tiene abierta la asociación con el número de cuenta ES61 2100 8512 5122 0012 6669.

El pasado año en la provincia se destinaron un total de 119.000 euros a 334 proyectos de investigación. La AECC cuenta en la provincia con 368 voluntarios, 15 profesionales y 5.500 socios. El año pasado se atendieron a más de 4.000 pacientes y familiares.