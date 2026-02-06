El ciclo ‘Andalucía.flamenco’ lleva a Arcángel por las ocho provincias

El ciclo Andalucía.flamenco se amplía a espacios patrimoniales de las ocho provincias andaluzas con la incorporación de la gira Tablao, del cantaor onubense Arcángel. La consejera de Cultura y Deporte Patricia del Pozo explicó que “esta propuesta, que aúna flamenco y patrimonio, da un paso más allá, al permitir que este programa de difusión y promoción del flamenco salga de los grandes núcleos habituales, los teatros que la Consejería de Cultura tiene en Sevilla, Málaga y Granada, para llegar al resto de capitales andaluzas, activando espacios con identidad propia y acercando el flamenco a nuevos públicos”, señaló Del Pozo en la presentación de esta gira celebrada este viernes en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco, en Sevilla.

Entre marzo y septiembre de este año, la Consejería de Cultura llevará la gira Tablao a enclaves patrimoniales y culturales de alto valor histórico, caso de la Alcazaba de Almería (el 5 de junio), del conjunto arqueológico cordobés de Madinat al-Zahra (11 de junio), el Corral del Carbón de Granada (28 de junio) y el Museo de Málaga ubicado en el Palacio de la Aduana (22 de mayo).

La gira pasará también por la ciudad de Huelva, con dos funciones organizadas en colaboración con el Ayuntamiento onubense en la sede de la Casa Consistorial (13 de junio) y en las salinas (26 de septiembre). Asimismo, llegará a la Casa Pemán de Cádiz, emblemático edificio del siglo XVIII (19 de junio), y al patio de la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, radicada en la antigua Real Audiencia de Grados (19 de marzo), ambos organizados en colaboración con la institución cultural homónima.

Merced a la colaboración con la Universidad de Jaén, Arcángel también ofrecerá un recital en la plaza de los Pueblos del Campus de Las Lagunillas (29 de mayo). “El cantaor onubense se aleja así de los grandes escenarios y de los formatos más convencionales, para acercarse al patrimonio histórico andaluz de todas las épocas, siempre con un aforo reducido idóneo para reforzar el vínculo entre artistas y público”, informó la consejera.

El cantaor posa con las autoridades antes de la presentación. / José Ángel García

Esta propuesta conmemora el décimo aniversario de uno de los proyectos más singulares del cantaor y compositor Arcángel: el disco grabado hace una década en tablaos de Madrid, Sevilla y Barcelona. Concebido como un homenaje a los tablaos flamencos tradicionales, esta producción reivindicaba estos espacios como lugares fundamentales para la transmisión del flamenco, planteando una experiencia artística basada en la cercanía, la autenticidad y la escucha compartida.

“Caí en la cuenta de que el flamenco le debía al tablao una puesta en valor por lo que este ha hecho por el flamenco durante tantos años”, exponía Arcángel entonces, cuando salió el disco, a este periódico. “El flamenco ha tenido que pasar muchas dificultades para subsistir, cambiar su modelo de negocio... En cualquier caso, en su primera época el tablao albergó a las mayores figuras del arte flamenco, y continuó proporcionando a los profesionales el sostén y las armas suficientes para entender y aprender la profesión. Eso ha sido fundamental”, comentaba el cantaor en 2016.

Para el intérprete, “el tablao implica un tipo de espectáculo vertiginoso, colorido, vibrante, y el disco es muy rítmico. Esto es lo que busqué: un repertorio que fuera rítmico, el reflejo de lo que la gente, cuando va a un tablao, puede vivir. Y cada tema tiene un sentido”.

En esta gira especial de aniversario, Arcángel mantiene el espíritu original de Tablao, acompañado por artistas con los que comparte un lenguaje común: los guitarristas Francis Gómez y Benito Bernal, Antonio y Manuel Montes Saavedra, Los Mellis, en palmas y coros, la bailaora Macarena López y el artista invitado El Peca.

En la presentación de la gira, la consejera recordó que el proyecto de Andalucía.flamenco da continuidad a la línea de conjugar “patrimonio material e inmaterial que iniciamos el pasado mes de noviembre con el ciclo Flamenco Expuesto, un programa que propuso ocho intervenciones simultáneas en otros tantos espacios culturales gestionados por la Consejería de Cultura en las ocho provincias, con ocasión del XV aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco”.