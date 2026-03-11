El ciclo Campus Cinema regresa a Jerez con la proyección de cuatro películas

Las cuatro películas del ciclo Campus Cinema se proyectarán en la sala Compañía de Jerez

La Sección de Cine del Ateneo de Jerez y el servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz ofrecen de nuevo en Jerez, después de 11 años, el certamen “Campus Cinema” con cuatro proyecciones en la Sala Compañía.

Todas las películas se proyectarán a las 19:30 horas con acceso gratuito.

Este certamen se desarrolla habitualmente en Cádiz y Algeciras y, este año, gracias al acuerdo de colaboración entre ambas instituciones y a la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, se retoma también en la ciudad de Jerez con la proyección de cuatro películas, todas de 2025, en la Sala Compañía, espacio que vuelve a acoger este certamen tras no celebrarse en Jerez desde 2015.

Proyección de cuatro películas internacionales en la Sala Compañía

La cartelera del nuevo certamen apuesta por películas con directores de renombre de España, Noruega, Francia y Estados Unidos.

La agenda del certamen, con fechas, todas en marzo, ofrecerá 4 películas en versión original subtitulada, el miércoles 11 de marzo con “Golpes” de Rafael Cobos, el miércoles 18 con “Valor sentimental” de Joachim Trier, el domingo 22 con “El extranjero” de François Ozon y el miércoles 25 con el film “Nouvelle Vague” de Richard Linklater.

El acceso a estas películas es libre hasta completar aforo.

A través de propuestas como este certamen, el Ateneo de Jerez continúa apostando por acercar a la ciudadanía una programación cinematográfica de calidad, fomentando el diálogo cultural y consolidando a Jerez de la Frontera como un espacio activo para el encuentro con el séptimo arte.