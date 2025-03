Comedia loca de amor y submarino

La ficha ** 'A toda máquina'. Comedia, Francia, 2024, 86 min. Dirección y guion: Lucas Bernard. Música: Christophe Danvin. Fotografía: Alexandre Léglise. Intérpretes: Pio Marmai, Eye Haidara, José García, Víctor Pontecorvo.

Comedia loca que parece jugar a la vez con la desinhibida caradura y la perenne sonrisa de Belmondo en las películas de acción, humor y amor de Philippe de Broca (Cartouche, El hombre de Río, Las tribulaciones de un chino en china, El magnífico) y con las comedias de mujeres decididas -hoy se diría empoderadas- y de camaradería de Howard Hawks (La fiera de mi niña, Luna nueva, Bola de fuego), quizás con un guiño al submarino rosa de Operación Pacífico (y sus enfermeras) de Edwards.

Porque he aquí que un desahogado y ligón azafato se enamora tan instantánea como intensamente -el coup de foudre- de la oficial de un submarino hasta el punto de no dudar en embarcarse como polizón para no separarse de ella. La larga travesía en tan sumergido y reducido espacio dará lugar a todo tipo de situaciones cómicas y románticas arrastradas por la exuberancia desmadrada de un buen Pio Marmaï y una igualmente buena Eye Haïdara como la mujer decidida y fuerte hawksiana que no duda plantarle cara al capitán, buen personaje cómico por el rictus con que lo interpreta José García.

Las citas de posibles referentes franco-americanos quizás no sean caprichosas: en su debut con Un beau voyou (2018) Lucas Bernard optó por jugar con el cine negro francés (en su versión más ligera) de los años 60 y 70 de la misma forma que aquí parece querer hacerlo -y literalmente juega, en el sentido más lúdico de la palabra, rozando incluso algún número musical- con la comedia romántica de acción de esos mismos años.