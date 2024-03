Cuatro "guepardos callejeros" de EEUU visitarán Jerez en abril

La banda norteamericana The Streetwalkin' Cheetahs actuará en la sala La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera este próximo jueves 4 de abril de 2024 dentro de su extensa gira europea y con paradas en once ciudades españolas.

The Streetwalkin' Cheetahs son un grupo formado en el año 1995 en Los Ángeles (California) por el periodista y crítico musical Frank Meyer, voz y guitarra de esta formación ligada al punk rock y rock and roll High Energy made in Detroit.

Meyer, presente en otros proyectos como Spaghetti & Frank, Trading Aces, Highway 61, Sweet Justice, James Williamson y Thor, tomó el nombre de su incipiente grupo del inicio de la canción de Iggy and The Stooges 'Search and Destroy':

"I'm a street walking cheetah with a heart full of napalm", que traducido resulta: "Soy un guepardo callejero con un corazón lleno de napalm".

El recientemente fallecido Wayne Kramer (1948-2024), guitarrista de los legendarios MC5, produjo su primera maqueta; aunque el afamado sello Bomb! Records, fundado por el recordado Greg Shaw, fue quien lanzara con Alive su primer LP en el año 1996 'Heart Full Of Napalm'.

Alive Records también editó en 1997 su segundo trabajo titulado 'Overdrive'.

Con Triple X Records publicaron su primer directo Live on KXLU en 1999 que fue aclamado por la crítica espacializada y que les llevó de gira con bandas de la talla de The White Stripes, Queens of the Stone Age, Turbonegro, Reverend Horton Heat, entre otros y respaldar a Silvain Silvain, de New York Dolls, y Wayne Kramer de MC5.

El siguiente larga duración lo sacan con Munsters Records en 2001 y se llamó 'Waiting for the Death of My Generation' que les valió el premio de Mejor Álbum de Punk en la Encuesta de Lectores de New Times.

Tras varias reediciones, rarezas y EPs, The Streetwalkin' Cheetahs lanzan en 2021 su primer álbum en casi dos décadas 'One More Drink' con la disquera Dead Beat Records.

La última referencia de los norteamericanos ha sido editada por la compañia discográfica independiente madrileña Ghost Highway Recordings. Se trata del EP de siete pulgadas 'Crazy operation'en el que incluyen cuatro canciones.

Ésta, además de sus directos incendiarios y generosos, son la excusa perfecta para escuchar nuevo y material de siempre de estos "guepardos callejeros' este jueves en su concierto de Jerez de la Frontera.

The Streetwalkin' Cheetahs están formados por Frank Meyer (guitarra y voz), Dino Everett (bajo), Mike Sessa (batería) y Bruce Duff (guitarra).

La actuación está prevista a partir de las 21:30 horas del jueves 4 de abril de 2024 en La Sala la Guarida del Ángel (Calle Porvenir,3), Jerez de la Frontera.

Las entradas están a la venta en el portal mutick, tienen un coste de 15 euros anticipada (1,5 euros por gastos de gestión) y de 18 euros en taquilla.