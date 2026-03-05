Aweful Kanawful presentará este sábado su último disco 'Endless pleasure' en El Puerto

El grupo norteamericano Aweful Kanawful en formación de quintento con Austin Lake (con antifaz) como líder

El colectivo portuense Rock Action Sur ha vuelto a marcarse otro pelotazo musical con la visita del combo norteamericano Aweful Kanawful este próximo sábado 7 de marzo a la sala gaditana Milwaukee en El Puerto de Santa María en el que será el único concierto de esta banda previsto en la provincia de Cádiz.

La formación procedente de Rochester (Nueva York) y liderada Austin Lake, (miembro del fabuloso grupo The Televisionaries junto a sus dos hermanos, Trevor y Brendan ) está de gira por nuestro país presentando su sexto trabajo discográfico, 'Endless pleasure', grabado en los prestigiosos Hed Studios de Matt y Rocío Verta-Ray.

Este álbum de Aweful Kanawful ha sido reconocido como el mejor de 2025 por el sello madrileño Folc Records, artífices de este tour con diez paradas ibéricas y que finaliza este fin de semana con esta cita en El Puerto y el domingo en Granada.

Austin Lake, que trabaja ocasionalmente como especialista de cine, es un virtuoso del rock’n Roll que ha grabado los discos de Aweful Kanawful en su apartamento, a excepción de este “Endless pleasure”.

"La formación puede variar entre 4 y 10 miembros, pero en esta gira la banda será un quinteto explosivo de músicos muy curtidos a pesar de su juventud. Estamos seguros de que será una de las mayores sorpresas de la temporada, como lo ha sido para nosotros, que nos volvimos locos con este disco desde el primer momento que lo escuchamos", destacan desde Folc Records, la editora de último elepé.

Aweful Kanawful mezclan garage, punk y power pop "servido con la dosis justa de suciedad" por lo que también se puede apreciar toques de new wave y pub rock de finales de los 70.

"Imagina a The Jam mezclado con el alma de Dr. Feelgood", avisan desde RAS.

En este sexto larga duración de su corta carrera encontarás referencias de Rockpile (“Jimmy the Jetpack”), de power pop de “Bombs Away”, “Natural World” o “Pretend You’re Sleeping”, e incluso soul garajero de “Some Girls” y hard rock en “Hopeless Romantic”.

A esta esperasa actuación, le precederá el no menos sugerente estilo de la formación sevillana Magnetismo Sonoro Excéntrico. Formados en el año 2022, "ya se han convertido en una de las propuestas más interesantes de la geografía andaluza, con un directo sólido y al grano: afterpunk y noiserock en una puesta en escena que no dejará a nadie indiferente", destacan desde el colectivo portuense, organizador de esta cita ineludible.

Para rematar la faena, Tali Carreto DJ Set "regalará una nueva sesión para enmarcar", que para eso juega en casa.

Aweful Kanawful y Magnetismo Sonoro Excéntrico en la sala Milwaukee en El Puerto

Fecha y precio de las entradas del concierto de Aweful Kanawful y Magnetismo Sonoro Excéntrico en El Puerto

Hora y día: sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas.

Lugar: Sala Milwaukee (Avenida de la Bajamar, 10 El Puerto de Santa María).

Precio de las entradas: 20 euros (consumición de 3,50 € incluida) Se admiten reservas en este enlace.