Concierto de la banda indie londinense Sweet Giant en Jerez

La banda inglesa Sweet Giant actuará en La Guarida del Ángel en Jerez

La banda inglesa de música independiente Sweet Giant ofrecerá este miércoles 21 de enero un concierto en la sala La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera dentro de su primera gira oficial por España y que incluye una decena de actuaciones por toda la geografía nacional.

El grupo, procedente de Londres, es un cuarteto de reciente formación integrado por Annie Needham, Nick Morgan, Marco Briatore y Rob Chaney.

Sweet Giant, banda emergente del circuito inglés, se lanza por primera vez a la carretera en nuestro país "con una gira que promete ser tan intensa como inolvidable. El indie británico más honesto y emocionante aterriza en España", avisan desde la organización.

La banda ha construido una "sólida reputación por su sonido envolvente, emocional y lleno de matices. Una mezcla natural entre el Indie moderno, el folk con raíces y la energía del Rock de autor que recuerda a artistas como The War on Drugs, Big Thief o Tom Petty".

Su música nace en su propio estudio, Big Vision Studios, lo que les permite grabar y producir sin filtros, "cada canción es una historia y cada concierto un viaje".

Pese a su corta trayectoria ya han editado un epé, Til You're Blue, en 2022 y tres sencillos, Long Day (The Door), Waiting for my man y Changing Shape, todos publicados en 2023.

Sweet Giant ofrecen "guitarras atmosféricas, letras que hablan al alma, voces que susurran y rugen…".

Día, hora y precio de las entradas del concierto de Sweet Giant en Jerez

Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Lugar: Sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir, Jerez)

Hora del concierto: 21:00 horas

Precio de las entradas: 8 euros anticipada más 0,40 céntimos por gastos de gestión, a la venta en este enlace. En taquilla el coste será de 10 euros.