Festival de punk rock en Jerez con tres bandas andaluzas en la sala La Quemá
Actuarán Los Payasos Ninja, Inestables y Chupa Der Buka.
Una parte de la entrada servirá para costear el arreglo del tejado del local.
El elegante rock de Loquillo se suma al cartel de Tío Pepe Festival de Jerez
La sala La Quemá de Jerez de la Frontera acogerá un festival de música punk rock con la participación de tres bandas de la escena local andaluza.
El próximo sábado 7 de febrero pasarán por el escenario de La Quemá los siguientes grupos: Los Payasos Ninja de Sevilla, Inestables de Cádiz y los jerezanos Chupa Der Buka.
El evento arrancará a las 13:30 horas con un servicio en barra con comida y bebida a precios populares.
La entrada constará de 6 euros más un donativo de un euro para costear el arreglo del tejado de dicha sala de espectáculos.
También te puede interesar
Lo último