Eddy Smith, una de las mejores voces del blues y country soul, llega a Jerez con The 507

Jerez/La formación británica Eddy Smith & The 507 ofrecerá una de sus sensacionales actuaciones en directo en Jerez de la Frontera el próximo martes 13 de mayo en la sala La Guarida del Ángel.

Aclamados por la crítica como uno de los mejores vocalistas masculinos del circuito del blues y el country soul anglosajón, Eddy Smith, dotado con una portentosa voz y pericia al piano, estará acompañado en el escenario por sus viejos amigos The 507, un sensacional cuarteto de soul, jazz, country y blues.

Eddy Smith se ha convertido en una de las grandes promesas de la creciente escena de música de raíces americanas en el Reino Unido. Sus infecciosas melodías y estilo compositivo rebosante de soul le han valido comparaciones con Joe Cocker, JJ Grey, Ray Lamontagne y Marcus King, por nombrar alguno.

Ricas armonías vocales y teclas de puro góspel, su propuesta recuerda a un sonido anterior a su tiempo, que comparte páginas del libro de estilo de Nathaniel Rateliff, los Rolling Stones o los Eagles.

La banda ha aparecido ya en prestigiosos escenarios y festivales británicos como The Isle of Wight Festival, Black Deer, The Long Road, The Americana UK Festival, Cambridge Folk, The British Country Music Festival y muchos otros, habiendo ejercido de teloneros del mismísimo George Thorogood & The Destroyers.

Todas esas influencias confluyeron en su primer álbum, ‘Right Up ‘til Now’, publicado en septiembre de 2023, que les ha valido grandes críticas a ese ‘soul retro’ y ‘blues melódico’ "que Eddy canta con la vena del cuello hinchada, desgarrándose de emoción. Sin duda, les espera un brillante futuro por delante", señalan desde su promotora.

Si te pirra la música 'americana' y artistas de la talla como The Band, The Eagles, Ray Charles, Bob Dylan, Jackson Browne, Otis Redding y Sam Cooke, esta es la gran oportunidad de disftutar de su directo en Jerez de la Frontera y alrededores.

Fecha y lugar del concierto de Eddy Smith & The 507 en Jerez

Fecha y hora: Martes 13 de mayo a partir de las 21:30 horas

Lugar: Sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir,1)

Precio: 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla. A la venta en Malamúsica en Jerez, Lisergia Grow Shop en Sanlúcar y en mutick.