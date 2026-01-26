Un concierto de jazz en Jerez para recrear el Nueva Orleans de los años veinte

Imagen dle espectáculo 'The Jazz Room: Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans' que se vivirá en La Guarida del Ángel

Jerez de la Frontera es al flamenco lo que Nueva Orleans para el jazz, es decir, dos de las cunas más importantes de dos de los genéros esenciales de la música popular de todos los tiempos.

Por eso, revivir en nuestra ciudad un concierto de jazz. como se disfrutaba en la ciudad norteamericana y a orillas del rio Misisipi en los felices años veinte del siglo pasado, debe ser una experiencia única.

Como si un afroamericano asiduo de un Honky Tonk o Barrelhouse se 'cuela' en una fiesta flamenca en una peña de la Plazuela o el barrio de Santiago.

Y eso, es lo que propone este fin de semana (viernes 30 de enero) y el sábado 14 de febrero, 'The Jazz Room: Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans', que convertirá a la sala La Guarida del Ángel de Jerez en un club nocturno de Dixieland como los que se reubicaron en el barrio francés tras el cierre del mítico arrabal de Storyville.

The Jazz Room plantea un recital de una hora de duración en la que se mezclan la improvisación con una selección de clásicos "cuidadosamente elegidos", destaca la organización del evento.

Así en el programa tendrán cabida piezas como St. James Infirmary de Irving Mills, On the Sunny Side of the Street de Jimmy McHugh, Basin Saint Blues de Spencer Williams, Hello Dolly de Louis Armstrong o el archiconocido estandar jazzístico When The Saints Go Marching In.

En el escenario comparecen una selección de músicos talentosos que se entregan "con alma, pasión y ritmo" y que ofrecen una parte improvisada así como melodías procedentes del 'hot jazz', ragtime, dixieland y blues a ritmo de saxofón, trompeta, batería y otros metales.

Día, hora y precio de las entradas de los conciertos de The Jazz Room en Jerez

Fecha: Viernes 30 de enero y sábado 14 de febrero de 2026

Lugar: La Guarida del Ángel (Porvenir, 1 - Jerez de la Frontera)

Hora de los conciertos: dos pases a las 18:30 horas y 20:30 horas

Precio de las entradas: 26 euros anticipada en a la venta en este enlace.