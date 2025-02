Primera visita a Jerez de la banda canadiense Wayward Saints

La banda canadiense de rock Wayward Saints visitará Jerez de la Frontera por primera vez para ofrecer un concierto este próximo miércoles 19 de febrero en la sala La Guarida del Ángel dentro de su extensa gira por nuestro país que incluye catorce fechas.

Lo curioso es que este quinteto de rock and roll de la vieja escuela no tenía previsto actuar en nuestra ciudad pero una cancelación de última hora en la sala Even de Sevilla los ha traído hasta Jerez en una oportunidad en directo que no se debe dejar escapar ya que, como ellos advierten en su página web: "tenemos una misión y, esa es, devolver el espíritu sincero del rock a las viejas y nuevas generaciones".

Wayward Saints está formado por Lindsay Coleman a la voz, Darren Flower y Justin Bennett a las guitarras, Bil Bertram al bajo y Dylan Beneteau en la batería.

Sus integrantes proceden de diferentes escenas musicales canadienses pero unidos bajo el paraguas del rock tradicional. Sus influencias abarcan desde leyendas setenteras hasta corrientes más modernas del rock sureño y el blues con ecos en grupos como Humble Pie, Allman Brothers, Faces y The Rolling Stones.

Fecha y precio de las entradas

La actuación de Wayward Saints en la sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir,) tendrá lugar este miércoles 19 de febrero a partir de las 21:00 horas de la noche. El precio de las entradas es de 15 euros anticipada a la venta en la propia página web del grupo, en Malamúsica Discos (Calle Medina) y en la web de la Guarida. En taquilla el coste será de 18 euros.