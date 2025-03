Las australianas Lady Lazarus traen a Jerez su punk rock combativo y feminista

Jerez/La banda australiana Lady Lazarus, cuarteto procedente de Sydney integrado por mujeres que se identifican como una formación de punk rock no binaria, recalan este próximo fin de semana en Jerez de la Frontera con la gira Euro Trash Tour 2025.

Lady Lazarus irrumpió con fuerza en la escena underground punk 'aussie' en septiembre de 2023 con una formación exclusivamente femenina compuesta por Caroline Parks (voz), Eva Lozanovska (guitarra), Isabel Rak (bajo) y Julia Nienhaus (batería).

La banda toma el nombre de un poema escrito por la autora estadounidense Sylvia Plath y tiene como lema 'we’re here, we’re queer, and ready for a beer'.

Como decimos, beben del punk rock, del grunge y del riot girl, ese movimiento feminista estadounidense, ligado a la escena alternativa, nacido en los primeros años de la década de 1990 con formaciones de la talla de Bikini Kill, Bratmobile o Heavens to Betsy y que mantienen hoy muy vivo chicas como Skating Polly, Boysclub, Big Joanie, Margaritas podridas y Amyl and the Sniffers, ésta gracias al carisma de su líder Amy Taylor.

Lady Lazarus ha completado recientemente una gira de seis semanas por toda Australia para promocionar su nuevo single, 'Pint of V.B' y ahora se encuentran inmersas en una gira europea denominada Euro Trash Tour con paradas en Inglaterra, Escocia, Irlanda, España, (nueve fechas), Croacia, Hungría, Austria, Alemania, Países Bajos y Bélgica.

Lady Lazarus defienden la diversidad y destacan que más del 60% de los artistas que formaban parte de su gira en su país natal se identifican como mujeres, no binarias o trans.

La organización de su tour El Beasto Bookings asegura que esta formación es "reconocida por sus ruidosos e intensos conciertos, están llamando la atención en todas partes y encarnan el espíritu rebelde del punk al tiempo que abren un espacio para las voces marginadas de la escena".

"En solo unos meses han logrado una gran repercusión en su país, grabar un puñado de grandes canciones, tocar en algunas de las mejores sala y telonear a Death Valley Girls en su gira por Australia. Sus primeros singles han obtenido más de 15.000 reproducciones en Spotify y Apple Music", añaden en una nota.

Cartel del concierto de Lady Lzarus en la Guarida del Ángel en Jerez

Fecha y hora del concierto de Lady Lazarus en Jerez de la Frontera

Qué: concierto de Lady Lazarus en Jerez

Dónde: Sala La Guardia del Ángel (Calle Porvenir,1)

Cuándo: Viernes 28 de marzo a las 22:30 horas

Precio de las entradas: 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla a la venta en Mutick, tienda Malamúsica y Lisergia Grow Shop en Sanlúcar.