King Sapo presentará en Jerez su tercer álbum de estudio 'El Dios de América'

La banda madrileña de rock and roll King Sapo continuará este próximo fin de semana presentando su tercer álbum de estudio 'El Dios de América' con una parada este viernes 23 de enero en la sala La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera.

King Sapo es un cuarteto integrado por jóvenes artistas con experiencias musicales previas en bandas como El Dorado, Última Experiencia, SCR y Wyoming y los Insolventes.

El grupo lo conforman Jesús Trujillo, a la voz y guitarra rítmica, Andrés Duende en la guitarra solista, el bajista Jose Alberto Solís y Rami Unceta a la batería.

Su estilo cabalga entre el rocanrol anglosajón de los años 70 y, principalmente, el norteamericano de los 90, con influencias de bandas como Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Nirvana, y The Presidents of the USA, entre otros.

King Sapo retoma este fin de semana en Jerez la presentación de su tercer trabajo discográfico publicado y autoeditado en 2025 y distribuido por ADA con el título 'El Dios de América'.

Anteriormente lanzaron Niño Gurú (2019, King Sapo/Rosevil Producciones) y Sexo en Marte (2022, King Sapo/Rosevil Producciones).

Para este último lanzamiento ha contado con la colaboración de los cantantes Carlos Tarque de M-Clan. en el corte Hasta Nunca. y de Gabriel de la Rosa de Shinova. en la canción Tren en un postal.

Al listado de ocho temas del disco, han añadido un bonus track, el pildorazo Trouble so hard de la leyenda afroestadounidense del folk y el blues, Vera Hall.

La formación celebra que su primer concierto de 2026 sea en Jerez de la Frontera pues, en su perfil de Instagram, destacaron que "¡arrancamos año y no podíamos hacerlo mejor! ¡Jerez no queda nada! ¡2026 tenía que ser!💥Que ganas tenemos por fin de estar con vosotros en @laguarida_delangel este próximo viernes 23 de enero!. No te quedes sin tu entrada para el evento de Rock del año! ¡Que no te lo cuenten !. ¡Que corra la voz!".

Tras Jerez, la gira de conciertos continuará en diferentes localidades del país, entre las que destacan, Cuevas de San Marco, Málaga (24 de enero), A Coruña (13 marzo), Mos, Vigo (14 marzo), Valladolid (20 marzo), Logroño (21 marzo), Zaragoza (23 abril), Sabiñánigo, Huesca (24 abril) y Almansa, Albacete (5/6 junio).

Día, hora y precio de las entradas del concierto de King Sapo en Jerez

Fecha: Viernes 23 de enero de 2026

Lugar: La Guarida del Ángel (Porvenir, 1 - Jerez de la Frontera)

Apertura de puertas: 22:00 horas

Precio de las entradas: 12 euros anticipada en Mutick (más 1,20 euros por gastos de gestión) y la tienda de discos Malamúsica. En taquilla ascenderán a 15 euros.