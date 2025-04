Llega a Jerez la versión restaurada de Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXI

Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII, la revolucionaria película de 1972 dirigida por Adrian Maben, regresa a cines selectos y salas IMAX de todo el mundo a partir del jueves 24 de abril.

Entre ellos, en Jerez de la Frontera, se podrá disfrutar en Yelmo Cines Área Sur en dos sesiones, el jueves 24 a las 20:00 horas y el domingo 27 a las 16:00 horas. Las entradas tienen un coste de 9,90 euros. La duración del espectáculo es de 92 minutos.

Remasterizada digitalmente en 4K a partir del metraje original de 35 mm, esta nueva versión cinematográfica presenta un audio optimizado, y una nueva mezcla realizada por Steven Wilson, ofreciendo una versión más completa y auténtica de esta película revolucionaria.

Ahora llega a cines gracias a Trafalgar Releasing y Sony Music Vision, en España se distribuye a través de Versión Digital.

Como adelanto, ya se puede ver parte del vídeo grabado de “Echoes” grabado en Pompeya, y con una impactante muestra del metraje y audio restaurados.

Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII llega acompañada por el álbum del concierto en vivo, que Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music, lanzará el 2 de mayo en CD, audio digital y, por primera vez, en Dolby Atmos y vinilo.

Meticulosamente restaurada

La película ha sido meticulosamente restaurada a mano, fotograma por fotograma, a partir del negativo original de 35 mm, que fue descubierto en cinco latas con etiquetas dudosas en los propios archivos de Pink Floyd.

Este hallazgo histórico reveló el metraje original filmado durante aquellos días abrasadores de grabación entre las ruinas de Pompeya, hace más de 50 años.

El equipo, dirigido por Lana Topham, directora de Restauración de Pink Floyd, tenía como objetivo preservar la integridad y belleza de la imagen original. La película se escaneó en 4K utilizando técnicas avanzadas para capturar los detalles más precisos y nítidos.

Se realzaron los colores, y cada fotograma fue revisado y reparado meticulosamente, manteniendo una apariencia natural y vívida con ajustes mínimos de textura.

“Desde 1994, he buscado los metrajes perdidos de Pink Floyd en Pompeya, por lo que el reciente hallazgo del negativo original de 35 mm de 1972 fue un momento muy especial. La versión recientemente restaurada presenta el primer montaje completo de 90 minutos, que combina la edición original de 60 minutos de la actuación con los segmentos documentales adicionales grabados en los estudios Abbey Road poco después”, expresó Lana Topham, directora de restauración de Pink Floyd.

La película presenta una calidad sonora excepcional, fruto de una nueva mezcla realizada por Steven Wilson para cine y entretenimiento en casa en 5.1 y Dolby Atmos, que realza la profundidad y claridad del audio, mientras preserva la autenticidad y esencia del estreno original de 1972. El objetivo de Wilson era mantenerse fiel al sonido auténtico de la banda durante aquellos abrasadores días de 1971.

Wilson ha agregado: “Pink Floyd ha sido mi banda favorita desde que era niño, cuando mi padre me influenció profundamente al escuchar The Dark Side of the Moon una y otra vez. Son mis ‘Beatles’, una parte de mi ADN musical. La primera vez que vi el concierto de Pompeya fue en una copia de baja calidad en un cine local. Me impactó profundamente su rock experimental y desenfrenado, interpretado por cuatro músicos que parecían personificar la esencia del intelectualismo desenfadado. Ha sido un honor remezclar la banda sonora para acompañar la increíble restauración de la película hecha por Lana Topham, que parece haber sido filmada ayer”.

Un registro extraordinario y único

Pink Floyd At Pompeii antecede el lanzamiento de The Dark Side Of The Moon y documenta a la banda antes de convertirse en gigantes de las listas de éxitos en ambos lados del Atlántico, donde su música sigue siendo venerada hasta hoy. Filmada en las sobrecogedoras ruinas del antiguo anfiteatro romano en Pompeya, Italia, esta obra cinematográfica única e inmersiva captura a Pink Floyd en un concierto íntimo, sin público presente. Grabada en octubre de 1971, esta presentación marcó el primer concierto en vivo realizado en Pompeya, e incluye interpretaciones memorables de “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” y “One of These Days”.

Las impactantes imágenes del anfiteatro, capturadas tanto de día como de noche, realzan la atmósfera mágica del concierto. La película también presenta metraje inédito tras bastidores, mostrando a la banda durante las primeras sesiones de grabación de su legendario álbum The Dark Side of the Moon en los estudios Abbey Road.

Nick Mason manifestó: “Pink Floyd: Live At Pompeii es un registro extraordinario y único que captura a la banda en vivo durante la época previa a The Dark Side Of The Moon”.

Álbum remezclado en 2025

El álbum que acompaña al lanzamiento de Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII presentará, por primera vez, la actuación completa en un disco. La versión remezclada de 2025 por Steven Wilson estará disponible en CD, LP, Blu-ray, DVD, Audio Digital y Dolby Atmos a partir del 2 de mayo.

Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII es presentada por RM Productions y dirigida por Adrian Maben. La producción ejecutiva está a cargo de Reiner Moritz y Michelle Arnaud. Sony Music Vision se encarga de la distribución.

Lista de canciones del álbum

Lado A

1. Introducción en Pompeya

2. Echoes - Parte 1

3. Careful With That Axe, Eugene

Lado B

1. A Saucerful of Secrets

2. Set the Controls for the Heart of the Sun

Lado C

1. One of These Days

2. Mademoiselle Nobs

2. Echoes - Parte 2

Lado D

1. Careful With that Axe, Eugene – Toma alternativa

2. A Saucerful of Secrets – Sin editar