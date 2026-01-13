La banda barcelonesa Rambalaya presentará en El Puerto su último álbum Plays For The Brokenhearted

Rambalaya es un septeto barcelonés de blues y rythm & blues que ya ha publicado tres álbumes

La superbanda barcelonesa de blues Rambalaya actuará en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María dentro de su gira de siete conciertos por salas de toda España para la presentación de su último trabajo discográfico, Plays For The Brokenhearted, editado el pasado mes de marzo de 2025.

El septeto de rythm & blues, rock'n'roll y soul actuará en la portuense sala Milwaukee el próximo sábado 30 de mayo de 2026.

Rambalaya es uno de los mejores grupos de la escena actual del blues y el Rhythm & Blues y está formado por Jonathan Herrero (voz), Anton Jarl (batería), Matías Míguez (bajista), Héctor Martín (guitarrista), Pol Prats (saxofonista), Álex López (trompetista) y Alberto Burguez (teclista).

Comparados con Roy Orbison, Richard Hawley, Bruce Springsteen y Willy DeVille

Rambalaya debutó discográficamente con un álbum homónimo en marzo de 2020, planteando un sonido que tiene como base el Rhythm & Blues de los 50 y 60, pero apuesta por un enfoque contemporáneo buscando ampliar los horizontes con pinceladas de soul, blues y preciosas baladas.

En abril de 2023, publicaron su segundo álbum Only In My Dreams en el que refinaban una propuesta musical que el periodista Eduardo Izquierdo resumió como “Elvis en Stax Records”.

Con su último trabajo Plays For The Brokenhearted, aparecido el pasado mes de marzo, Rambalaya han creado su obra más sofisticada con la colaboración en el estudio de los violines y las violas de Barcelona Rock Strings y las voces de Live Choir Barcelona con once canciones que les han valido comparaciones con Roy Orbison, Richard Hawley, Bruce Springsteen, Willy DeVille y hasta Burt Bacharach.

A lo largo de todos estos años, Rambalaya no ha dejado de tocar tanto en salas como festivales de la península, solidificando su reputación como uno de los mejores grupos del circuito. Su directo impacta por su musicalidad y buenas vibraciones.

Día, hora y precio de las entradas del concierto de Rambalaya en El Puerto de Santa María

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Lugar: Sala Milwaukee (Avenida de la Bajamar,10 El Puerto de Santa María)

Apertura de puertas: 21:30 horas

Precio de las entradas: anticipada 10 euros + gastos de gestión y 12 euros en taquilla. Ya a la venta en el siguiente enlace.