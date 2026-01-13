Rock Action Sur abre su temporada de conciertos en 2026 con The Oddballs, SPRGRS y Tortuga!

No hay nada mejor para dejar atrás el empacho navideño y afrontar la dura cuesta de enero que el ejercicio físico en la pista de baile durante una fiesta de rocanrol.

Ese es, entre otros, es uno de los objetivos que plantea el colectivo portuense Rock Action Sur para este próximo fin de semana en la sala Milwaukee de El Puerto de Santa María.

Una jornada de rock andn roll en la que conocer nuevas bandas, esta vez 100% andaluzas, y moverse al ritmo de las propuestas de los pinchadiscos Tremendo Garaje y Pierre Scaners, miembro de los marcianos franceses The Scaners.

La cita, como viene siendo habitual para sus acólitos, será en la conocida sala de conciertos gaditana este sábado 17 de enero a partir de las 17:00 horas con la participación de los malagueños The Oddballs, los granadinos-jiennenses SPRGRS y el dúo local portuense Tortuga!.

La entrada tiene un coste de 20 euros e incluye una consumición por valor de 3,50 euros.

The Oddballs

La banda malagueña formada en 2014 lidera la primera fiesta de RAS de este año con una mezcla rock’n’roll primitivo, garage, R&B de los años 50. En quinteto funcionan con Mario (voz y guitarra), Jose (bajo), Dani (voz y saxo), Giacomo (batería) y Juanillo (maracas).

Gastan una actitud punk que convierte cada concierto en una fiesta de fuzz, saxos hipnóticos y ritmos demoledores.

Ellos mismos se definen en su Bancamp como "borrachos y gamberros. Somos unos hijoputas de cuidado y grabamos para FOLC Records, que no son mucho mejores que nosotros. Si venís a vernos en directo, ojo con la cartera, que el que avisa...".

Folc Records, su disquera, se deshace también en elogios: "Inspirados por bandas como A-Bones, Los Chicos o King Salami, se arrastran por todos los escenarios habidos y por haber tocando los sonidos más oscuros de los 50’s y el garage más punkerizado".

Han editado tres elepés El Rayo (2024 Folc), Tales of error(2022) y We are Teh Oddballs (2016).

SPRGRS

La formación, con conexión en Granada y Jaén e integrada por Juanfran, Alverto Vega, Darío Muñón y Violeta, se mueve entre el egg-punk y una estética industrial.

Sus temas son rápidos, enérgicos y bailables y alternan canciones directas llenas de ritmos hiperactivos con un sonido lo-fi que encaja de lleno en la escena más experimental.

Su último lanzamiento data de 2025 Polígono industrial un álbum de 12 canciones comprimido en apenas 22 minutos. Han publicado además tres epés ordenados númericamente con I (2022), 2 (2023) y 3 (2024).

Tortuga!

Cerrando el cartel llega el dúo local integrado por Rafa Cristasol y Pez Gordo, con una propuesta desnuda de vuelta a lo básico con guitarra y armónica.

Trazas de Boogie, hillbilly, rhythm´n´blues, garage, rock´n´roll punk y blues rock mezclado sin la más mínima intención de purismo ni ortodoxia.

Fecha: Sábado 17 de enero

Lugar: sala Milwaukee (Avenida de la Bajamar,10 El Puerto de Santa María)

Hora: Apertura de puertas 17:00 horas

Entradas anticipadas: 24 horas diner con reservas en el siguiente enlace.

Entradas en taquilla: 20 euros (Consumición 3,5 euros incluida)