Jerez acoge este fin de semana a la escena del metal provincial en el I Rock Am Sherry

La banda jerezana Feral será uno de los cinco grupos del primer Rock Am Sherry

La escena del rock metal alternativo e independiente de la provincia de Cádiz y del resto de Andalucía está de enhorabuena por la celebración del primer Rock Am Sherry en la sala La Bodega Skate Center de Jerez de la Frontera.

El cartel de la primera edición de este festival, ligado a los sonidos Nu, Metal, Rap, Thrash y Groove Metal, está conformado por los siguientes grupos: Feral (Jerez), Súcube (Puerto Real), Miedo al Monstruo, Hellmeth (Jerez) y Break on a lesh.

La jornada de música en directo en La Bodega Skate Center (Calle Cañada Miraflores, 4Z) comenzará a las 17:00 horas del sábado 17 de enero y tiene previsto el cierre a medianoche. Las entradas tienen un coste de 12 euros anticipada (más gastos de gestión) y 15 euros en taquilla y están puestas a la venta en este enlace.

Si te gustan las bandas como Korn, Limp Bizkit, Rage Against The Machine, Slipknot, Deftones, Papa Roach, System of a down, Rammstein, Drowning Pool y Coal Chamber entre otros, este es tu festival.

Desde la organización recuerdan que "la entrada está premitida a menores de 18 años siempre y cuando vengan acompañados de sus padres, así como los menores cuya edad comprenda entre 16 y 18 años pueden venir solos siempre y cuando estén debidamente identificados y porten una autorización firmada por sus padres".

Cartel del primer Rock AM Sherry 2026 que se celebra en Jerez de la Frontera

Feral (Jerez de la Frontera)

Feral es una banda de metal en castellano, procedente de Jerez de la Frontera, con influencias que se mueven entre el thrash, death, Groove metal y manteniendo una identidad propia. Presentarán un setlist con "Polvo y Cenizas", su último EP grabado en mayo del 2024 junto a sus temas más destacados de su trayectoria desde el 2011 que se fundó la banda y algún nuevo tema que la fiera saca de la jaula.

La banda de rock alternativo y metal Súcube

Súcube (Puerto Real)

Es un banda puertorrealeña de metal y rock alternativo nace en 2023 con temas propios y versiones. Está formado por Mayte Sánchez, Voz y guitarra, Edu Muñoz a la Batería, Jorge Calero a la guitarra solista y Ramón Pavón al Bajo. El pasado 19 de diciembre lanzaron su último single, Gritos de dolor y anteriormente, Antorchas, Resistir y Carroñero. También ofrecen hasta quince versiones diferentes.

Súcube refleja "los orígenes diversos de sus miembros, su heterogeneidad y las ganas por parte de los cuatro de experimentar y poner en juego algo diferente que aúne los gustos de los cuatro tanto en sus versiones como temas propios".

Miedo al monstruo

Los miembros del grupo de rock metal Miedo al monstruo

Miedo al monstruo es un grupo de músicos procedentes de la provincia de Cádiz liderados por Julio Cordero AKA Julius Lamb (ex El lobo en tu puerta) con Marcos Medina a la guitarra Borja Aguilera al bajo y Fran Santamaría en la batería.

Pese a su corta trayectoria ya ha grabado varios singles propios como OH No, Cerrar los ojos, La Jaula, Revolución y Pascal, grabado en El Bisonte Estudio de Jerez, y en el que desgrana la historia de "un hombre que se oculta en las sombras, en un territorio de fantasmas, dónde se siente un mártir de las circunstancias en que se encuentra. Internado en sus propios miedos, se hace creer a sí mismo que ansía una salida imposible a su cautiverio".

Para este 2026 han confirmado su regreso al Audiorama Estudio de Puerto Real para grabar nuevo material con el productor Javi Rondán

Hellmeth

Hellmeth es una banda jerezana formada por amigos de la infnacia con Álex Varas a la voz, Fernando "Metal" Casas y Daniel Rosa a las guitarras, Israel Luque al bajo y Alonso Lomas a la batería. En el Rock Am Sherry darán su primer concierto en el que estrenarán su primer tema: Double Identity grabado en El Bisonte Estudios de Rafa Camisón en Jerez.

La idea del tema nace de Fernando Casas guitarra solista, en la cuál quiso hacer "un tema muy rockero combinado con algo de Speed/Thrash de la vieja escuela. Riffs divertidos y contundentes para dar caña en directo. La línea de guitarra de la estrofa principal está inspirada en bandas de death melódico. Y el resto es Hard Rock con Speed Metal".

Sus influencias van desde los clásicos Motörhead y Megadeth hasta la potencia moderna de Trivium o Hatebreed.

Break on a leash

Break on a leash es otro grupo de reciente formación que se estrenará ante el público del I Rock Am Sherry con una grabación en vídeo en directo para promocionar su primera gira nacional. Este proyecto novel está integrado por Álex Varas, ex de Her Own Summer y en Hellmeth en la actualidad, Mayte Sánchez (Súcube), el guitarrista Álvaro Suárez (Odisea Band) y Efrén al bajo y Francisco Santa María.

