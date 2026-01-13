Conferencia de Manuel Hijano sobre el andalucismo en el siglo XX en el ateneo de Jerez

El profesor Manuel Hijano del Río impartirá este martes 13 de enero la conferencia 'Los márgenes del Andalucismo histórico en el siglo XX' en la sede del Ateneo de Jerez, según informa la institución en una nota de prensa.

La Sección de Historia, Arte y Patrimonio del Ateneo de Jerez ha organizado esta charla dentro del ciclo “Andalucía. Identidad y realidad histórica” que, a través de 7 conferencias, se vienen impartiendo por parte de personalidades y representantes de la historia reciente del Andalucismo.

La conferencia 'Los márgenes del Andalucismo histórico en el siglo XX', que impartirá el docente de la universidad de Málaga, Manuel Hijano del Río, se llevará a cabo este martes 13 de enero a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8 y será el cuarto de los eventos del ciclo.

El acceso a esta conferencia es libre hasta completar aforo.

El ciclo viene contando con varias personalidades e investigadores como Alejandro Rojas Marcos, ex parlamentario andaluz y ex diputado que inauguró el ciclo el pasado noviembre, Pedro Pacheco Herrera, alcalde de Jerez por 24 años y antiguo representante del PA, Manuel Ruiz Romero, doctor en historia contemporánea por la Universidad Pablo de Olavide, Carlos Arenas Posadas, catedrático de la Universidad de Sevilla, Carlos Alberto Chernichero Díaz, docente de la Universidad de Cádiz, Pilar Távora Sánchez, directora, guionista y productora de cine y Manuel Hijano del Río, profesor titular de la Universidad de Málaga que será quien imparta la próxima conferencia este martes 13 de enero.

Manuel Hijano del Río centra su trabajo académico en políticas e historia educativa andaluza, con numerosas publicaciones, participado en congresos y seminarios especializados. Además, desempeña funciones de gestión universitaria como Director del Secretariado de Atención al Estudiante en la Universidad de Málaga donde ejerce como docente e investigador.

Este ciclo pretende dar a conocer una parte de la historia de Andalucía desde la ciudad de Jerez, referente del andalucismo desde los movimientos federales hasta los albores de la democracia.

El Ateneo de Jerez se convierte así un espacio donde investigadores de diferentes ámbitos de varias universidades andaluzas y representantes andalucistas de nuestra historia reciente, aportan de primera mano conocimientos, análisis, reflexión, diálogos y testimonios sobre Andalucía.