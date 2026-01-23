Conferencia del pintor Juan Vida en Jerez moderada por Felipe Benítez Reyes

El pintor y diseñador granadino Juan Vida será el próximo artista invitado en la Fundación Caballero Bonald de Jerez de la Frontera, donde ofrecerá una conferencia titulada "Se pinta como se vive. Confidencias sobre la creatividad" prevista este lunes 26 de enero a partir de las 19:30 horas.

Esta interesante actividad estará moderada por el conocido escritor roteño Felipe Benítez Reyes.

En esta charla, el artista repasará su trayectoria profesional apoyado visualmente por las imágenes que componen las principales obras de su carrera.

El acto tendrá lugar en la Sede de la Fundación (C/ Caballeros 17, Jerez) y al finalizar el mismo se servirá una copa de vino de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.

Una obra del pintor granadino Juan Vida

Perfil de Juan Vida

Juan Vida Arredondo (Granada, 1955) Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada en la especialidad de Historia del Arte, compagina en su actividad artística la pintura y el diseño gráfico, ámbito donde comienza a desarrollar gran cantidad de proyectos desde 1977.

Su andadura pública en la pintura comienza en 1968 con su primera exposición en el Centro Artístico y Literario de Granada. Siendo ya un artista reconocido, en 1987 comienza a trabajar con la madrileña Galería Almirante y en 1999 el Museo Gustavo de Maetzu de Estella (Navarra) presenta su primera exposición retrospectiva, a la que le seguirán en 2001 su nombramiento como académico de la Real Academia de Bellas Artes de las Angustias de Granada.

En 2002 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas.

Su obra ha recibido numerosas distinciones y premios, así como ha sido expuesta en muestras colectivas e individuales en salas nacionales e internacionales, mereciendo especial mención la exposición titulada “Un cuento chino” por cuanto de autobiográfico hay en ella y por ser una clara muestra de la personalidad del artista.