Inaugurada en Jerez una exposición con 42 instantáneas de fotógrafos de National Geographic

Una de las fotografías expuestas en la exposición 'Colores del mundo' instalada en la plaza del Arenal

La Fundación ”la Caixa”, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, organiza en la Plaza del Arenal , en pleno centro histórico, la exposición 'Colores del mundo', "que nos acerca a la enorme variedad de paisajes de nuestro planeta y a los colores que los caracterizan", señala la organización en un comunicado

A través de 42 instantáneas de fotógrafos de National Geographic, la muestra invita a reflexionar sobre el color, un elemento que nos rodea en todo momento y que es capaz de impactar en cómo nos sentimos y llenarnos de fuerza, relajarnos o emocionarnos. Para evitar que nos pasen desapercibidos todos sus tonos y matices, esta exposición los convierte en protagonistas absolutos.

En las sobrecogedoras fotografías de los brumosos azules de la luz de la mañana, de los vívidos púrpuras y rojos de la puesta de sol, de los intensos verdes de los campos o de los dorados de las hojas del otoño, los visitantes encontrarán una inspiradora reflexión sobre el significado de los colores, sus cualidades y su simbolismo a lo largo de la historia.

De la mano de prestigiosos fotógrafos de National Geographic, entre los que se encuentran los multipremiados Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Lynn Johnson, Jodi Cobb, Paul Nicklen o Frans Lanting, conoceremos las connotaciones de los colores en las culturas de todo el mundo a partir de la amplia gama de amarillos, naranjas, rojos, violetas, azules, verdes y blancos.

Algunas de las fotografías fueron tomadas en Papúa-Nueva Guinea, India, Islandia, República Democrática del Congo, Chile o Estados Unidos.

Una mínima diferencia en la longitud de onda luminosa determina que veamos el color rojo o el azul, y la psique humana ha dotado estos colores de connotaciones que se han generalizado en las culturas de todo el mundo. La humanidad se ha sentido atraída por los colores desde tiempos inmemoriales.

Uno de los primeros colores que se buscaron fue el púrpura de Tiro, usado por los antiguos fenicios y extraído de las glándulas de unos caracoles del mar Mediterráneo. Los costes de producción eran tan elevados que solo los ricos podían permitirse tener prendas con ese tinte, lo que generó para siempre un simbolismo alrededor de este color, también llamado púrpura real.

Esta exposición forma parte del programa Arte en la calle, con el cual la Fundación ”la Caixa” quiere hacer de Jerez de la Frontera un museo a cielo abierto. La divulgación es un instrumento básico para promover el crecimiento de las personas. Por este motivo, a través de estas exposiciones la entidad tiene el objetivo de acercar la cultura y la ciencia a todo tipo de públicos.

Fecha y horario de apertura de la exposición Colores del mundo de National Geographic en Jerez

Del viernes 23 de enero al domingo 1 de marzo de 2026 en la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera

Horario: Abierto 24 horas para el público general

Visitas guiadas para el público general:

Sábados a las 12, 17 y 18 h

Domingos a las 12, 13 y 17 h

Visitas guiadas para grupos escolares y otros colectivos:

De lunes a viernes de 10 a 13 h y de 16 a 18 h

Previa cita, llamando al 900 80 11 37