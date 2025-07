Coque Malla: “Hacemos un recorrido por los 40 años y el público de Jerez lo va a disfrutar”

Agradecido al Tío Pepe Festival por lo que significa volver a cantar en un escenario y un festival tan asentado, cuando recuerda alguna etapa pasada en que pasó algunos años, debido a los entresijos de la vida, en garitos y bares gaditanos y jerezanos con la inquietud de que a nadie le interesara sus letras y malvivir de la música. Después de Los Ronaldos vivió en el alambre de la supervivencia y gracias a su tesón y a sus canciones volvemos a disfrutar de Coque Malla en todo su esplendor. Vuelve a Jerez con una banda de rock repleta de vida, con ganas de montarla en el escenario y con el objetivo de disfrutar y hacer disfrutar. Trae sorpresas y un repertorio de toda la vida.

Pregunta.–¿Ilusionado con poder cantar en el Tío Pepe Festival?

Respuesta.–La verdad que sí. Con mucha ilusión y nostalgia a la vez. Toda la zona de Cádiz nos acogió en garitos y en sitios estupendos a Álex Olmedo y a mí, en la etapa de los años difíciles que tuve que sortear después de dejar a mi grupo de toda la vida. Nos ayudaron mucho desde promotores de la zona como amigos y compañeros de fatigas. Hoy en día es un lujo poder volver

P.–El público espera ver todo lo brillante de la trayectoria de Coque Malla.

R.–Sí, pero el concierto estará lleno de presente. Hemos querido ser frescos y entregarnos. Aunque habrá unas dos canciones del último álbum, pero lo que me agrada es que éste en Jerez es de los pocos conciertos de este año en que podemos hacer todo el repertorio y el show completo, porque en otros lugares tenemos que limitarnos por tiempo y por espacio.

P.–Cuarenta años de trayectoria. ¿Cumpleaños feliz o aniversario nostálgico?

R.–Celebrar y disfrutar. Tiene mucho sentido que sea más completo porque lo de celebrar los cuarenta años es real. Yo empecé los ensayos con Los Ronaldos en 1985. Son cuarenta años con sus altibajos y con sus momentos buenos. Por eso hacemos un recorrido por los cuarenta años y el público de Jerez lo va a disfrutar.

P.–¿Cantar en escena y disfrutar como cantante es compatible?

R.–Pues sí. Lo especial esa noche es que además de mi apoyo instrumental de siempre, en este vamos a incluir una sección de viento, por lo que el concierto va a ser muy especial y diferente.

P.–¿Coque en solitario pero con un bagaje de banda?

R.–Más que una banda, somos amigos, y si me apuras, hermanos, nunca mejor dicho. Se han ido subiendo al barco en diferentes trabajos a lo largo de los últimos años. Y me gusta nombrarlos por su nombre: Gabriel, Amable, David, Héctor, etc.

P.–¿La puesta en escena es muy personal?

R.–En el Tío Pepe, como en todos los directos, tenemos un guión que se sigue a nivel estructural para que el espectáculo diseñado funcione, pero hay espacio para que, según vayamos viviendo el momento, lo emocional haga que esa noche sea diferente.

P.–Último álbum centrado en la muerte. ¿El amor y la muerte como musas?

R.–No se trata de hablar de la muerte física como tal, sino de usar la metáfora para poder transmitir emociones en los que hay una pérdida, una frustración, la pérdida de alguien en general, las cosas que se acaban. Creer que la fragilidad que encerramos también hay que cantarla. La pandemia nos hizo recapacitar sobre lo frágil que podemos ser. La muerte de mis padres siempre está presente. El amor y el desamor.

P.–¿Cantautor del siglo XXI?

R.–Está claro que no. Aunque componga canciones no me veo como cantautor tal como se le define a la palabra.Yo soy cantante de rock, mantengo el espíritu de esa banda de rock and roll en la que me crié y los discos siempre han seguido esa línea.

P.–La música de un músico con sello propio.

R.–Claro, uno siempre quiere contar desde su interior. Sea en mi banda de rock, sea con alguna colaboración, pero cuando se decide seguir en solitario hay que tener claro lo que se quiere. Desde el álbum La hora de los gigantes hay un antes y un después y siempre he seguido mis emociones para seguir componiendo lo que quiero pero sin olvidar que me sitúo en el rock and roll, con sus diferentes matices.

P.–¿Las emociones y el trabajo son diferentes en un estudio que en un escenario?

R.–Grabar en un estudio es un trámite. Lo que me da vida son los conciertos. El directo es cantar y transmitir emociones en ese momento y eso es lo que supone de maravilloso. Soy un vago, quizás por eso la disciplina de estar en un estudio no va conmigo, pero entiendo que es necesario y un elemento también importante del proceso.

P.–Qué bonito debe ser volver a tener éxito después de caer en los infiernos. ¿Incluso, ganar un Goya por la banda sonora de la película Campeones?

R.–Lo que tiene el éxito es que te tranquiliza. Te quita ansiedad. Si tu música funciona no te preocupas de otras cosas. Cuando sales al escenario y ves la cantidad de gente que te espera, eso hace que te centres en la música, en que todos los presentes disfruten, en dar todo al público en cada concierto y te olvidas de todo lo demás.

Nos despedimos. En realidad, es un hasta luego porque quiere que el 1 de agosto sea uno de los conciertos más completos de su gira. Por expectativas en el público no va a ser, y por parte de Coque Malla y su banda de amigos del rock tampoco. Esperemos que el rock and roll tan particular que manejan sea capaz de aparecer esa noche y que la energía que transmitan alcancen las cotas de rebeldía y de frescura que toda música de este estilo encierra. Más en las manos y las guitarras de un Coque Malla en su mejor etapa profesional.