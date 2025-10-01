Dani Rovira agota las entradas en Jerez para su nuevo monólogo

El actor y comediante malagueño Dani Rovira ha agotado las entradas puestas a la venta para su nuevo monólogo que protagonizará este próximo viernes 3 de octubre en el teatro Villamarta de Jerez de la Frontera.

Después de sus espectáculos ¨¿Quieres Salir Conmigo?¨y ¨Odio¨, girados durante años por España y emitidos en diferentes plataformas televisivas, Dani Rovira regresa ahora con ¨Vale la Pena¨, un espectáculo unipersonal de Stand Up Comedy donde, conceptos como la tristeza, el duelo, la pena, se pondrán encima de la mesa para, lejos de estigmatizarlos, hacer el intento de dignificarlos y darles la importancia que tienen en nuestras vidas.

"Que la vida Vale la Pena es cierto. Pero que en la vida la pena también vale. ¿Estás dispuest@ a venir para llorar de la risa y viceversa?", se preguntaban los organizadores del show Costa del Sol Producciones y Managament.

El espectáculo de Dani Rovira es uno de los platos fuertes de la programación teatral del Teatro Villamarta jerezano correspondiente a la temporada 2025/26.

El inconfundible estilo cómico de Dani Rovira abre, además, una amplia oferta teatral que incluye a compañías como Yllana (Maestrissimo. Pagagnni 2) y Las Niñas de Cádiz (La Reina brava); títulos del repertorio como Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello; y actrices como María León protagonizando Casa de muñecas, en una adaptación de Eduardo Galán y bajo la dirección de Lautaro Perotti.

Si algo caracteriza a este ciclo teatral es su decidida apuesta por la comedia con El barbero de Picasso -con Antonio Molero, Pepe Viyuela, Mar Calvo y José Ramón Iglesias en el reparto-, Pensionistas -donde Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito narran la historia de tres viudas obligadas a compartir techo-, además de contar con la presencia de Juan Dávila (El palacio del pecado), Juan Amodeo (Averno) y la propuesta La noche es comedia, que reúne sobre el escenario a los televisivos Nacho Guerreros y Jordi Sánchez junto a Miki Dkai, Xavierl Deltell, Eva y Qué y Tomás García.

Sin apartarse de la comedia, en clave de clown y sobre el improvisado escenario del vestíbulo del coliseo jerezano, tendrá lugar Welcome & Sorry de Ganso & Compañía sobre obras de Shakespeare que pretende visibilizar el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos.

En otros registros, alejados del humor, están concebidos tanto la adaptación de la película Los lunes al sol, una manera realista y conmovedora de mostrar la desesperación del paro; El Gé del actor gaditano Avelino Piedad, que aborda el fenómeno del chemsex; y la mezcla de títeres y música de La niña que salvará nuestro mundo, a cargo de la compañía Claroscvro. El musical Tootsie -también basado en la película que en 1982 protagonizara Dustin Hoffman- cerrará la oferta teatral en el mes de junio del próximo año

En la nueva Temporada 2025-26 se aplicarán dos nuevos descuentos. Al margen de los que existen ya para grupos, menores de 30 años, mayores de 65 años, familias numerosas y monoparentales, movilidad reducida e iniciación a la ópera para menores de 16 años, se suman los dirigidos a personas con discapacidad y el de Última Hora