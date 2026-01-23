Diez ateneístas de la provincia de Cádiz recitarán poesía en el Ateneo de Jerez

Una imagen de la sede del Ateneo de Jerez.

La Sección de poesía del Ateneo de Jerez realizará este viernes 23 de enero un recital poético bajo el nombre “De Ateneos y Poetas” en el que participarán representantes de 10 Ateneos de la provincia de Cádiz.

El recital comenzará a las 19:30 horas en la sede de esta centenaria institución, sito en la calle San Cristóbal número 8.

La entrada es libre hasta completar aforo.

La provincia de Cádiz es la que posee un mayor número de Ateneos de Andalucía, motivo que ha animado al Ateneo de Jerez a llevar a cabo este evento poético.

Este recital se realizará con representantes del Ateneo de Cádiz (José Antonio Rodríguez Astorga), del Ateneo de Puerto Real (Soledad Fresno), del Ateneo de Rota (Manuel Hélices), del Ateneo de Sanlúcar de Barrameda (Regla Hidalgo), del Ateneo José Román de Algeciras (Ana Paula Mena), del Ateneo de Chipiona (Manuel Monge), del Ateneo del Vino del Puerto de Santa María (Francisco Javier Thuillier), del Ateneo Almajar de Prado del Rey (Fernando Sánchez), del Ateneo Juan Galán “El Zarandaó” de Trebujena (Ramón Tejero) y del propio Ateneo de Jerez (Carmen Saiz).

Durante el acto, además de ofrecer una pequeña presentación de cada uno de estos Ateneos, ateneístas de cada una de estas instituciones distribuidas a lo largo de nuestra provincia, ofrecerán lecturas poéticas acompañados por la guitarra de la joven artista jerezana Amalia Rodríguez.

Tras el recital se ofrecerá un jerez de honor a las personas asistentes.