Sobre la dificultad de sorprender

Somos conscientes de que es muy difícil sorprender a estas alturas, pero había muchas ganas de volver a la ansiada normalidad en la celebración de ferias de Arte con gran proyección para artistas de trayectorias consagradas y emergentes.

Tras visitar Madrid Design Festival en el Centro Cultural de la Villa ‘Fernán Gómez’ y transitar por las creaciones catalanas (Slow, “diseño para un tiempo de cambios rápidos”), andaluzas (‘Sevilla, Sombra iluminada’) y madrileñas (‘Madrid, alfar de modernidad. Cerámica y diseño a mediados del siglo XX’), comenzamos nuestro recorrido por las ferias con la inauguración (vernissage) de StandArte, una elegante selección de Arte Moderno afianzado, donde pudimos disfrutar de obras singulares de primeras figuras como Vasarely, Miró, Picasso,…una extraordinaria vivencia en la Fundación ‘Diario Madrid’, en la que admiramos desde el primer momento la presencia de José Guerrero (presentado por la galería Jorge Juan).

La pionera de todas las ferias de Arte Contemporáneo importantes, ARCO, es sin duda la que suscita mayores expectativas, aunque haya reducido su compleja provocación contestataria en pos de un coleccionismo sin demasiados riesgos. Sigue marcando el camino y se nota su magnífica solidez pero echamos de menos en parte sus descubrimientos desconcertantes, aunque siga ofreciendo el escaparate verdadero de la situación artística que merece la pena conocer.

En ARCO el descubrimiento actual es posiblemente de índole técnico: la resina epoxi, por ejemplo, ha llegado para ayudar a planteamientos plásticos anquilosados y con ganas de desenquistarse.

El Mediterráneo como lugar de referencia (no se contaba en esta ocasión con un país invitado, sino con todo un territorio) y las experiencias internacionales suponen una suerte de avance conceptual hacia nuevos mundos por descubrir.

Como intérpretes aventajados de la plástica de la zona encontramos las realidades de nuestro entorno directo como son Cristina Mejías (representada por las galerías Alarcón Criado y Rodríguez Gallery, ha ganado el XVI Premio illySustainArt), así como Ana Barriga (obra adquirida por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson) o Javier Palacios (en Luis Adelantado).

En el Stand de Iniciarte de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía) nos encontramos con el peculiar trabajo ‘Relatos de la Memoria’ de María Dávila, Lucía Tello y Javier Valverde, comisariado por Sara Blanco quien afirma: “Todos ellos pertenecientes a la generación de los 90’, una generación a caballo entre el mundo tangible de lo material y la ubicuidad de la era digital”, añadiendo que “la acción de recordar persigue de alguna forma la evocación nostálgica de lo conocido, pero también es un acto de rebeldía contra el mundo cambiante, plagado de estereotipos e intoxicado de imágenes en el que les ha tocado vivir”. En este espacio asistimos también a la performance ‘NADA’, una propuesta en la que las Hermanas Gestring juegan con el espectador tratando “la tragedia, la risa, el absurdo de todo y nada, convirtiéndose en una piedra pesada, en una escultura museística, en un objeto de culto y en un trofeo inútil, con el cuerpo cosificado y mediante una puesta en escena irónica e icónica, como una mujer tomando el sol en una playa del Mediterráneo”.

La presencia andaluza se refuerza con figuras inigualables como nuestra querida Carmen Laffón, el singular Luis Gordillo, el eterno y actual Barbadillo, el sugerente Pérez Villalta y las propuestas consagradas como Rubén Guerrero, Curro González, Miki Leal o Juan del Junco. Y, por supuesto, Picasso de “cuerpo presente”. Picasso ha muerto, ¡viva Picasso!, parece decirnos la galería ADN con la obra de Eugenio Merino, una representación hiperrealista y un tanto surrealista, eso sí. Y de nuevo, José Guerrero.

Galeristas imprescindibles como Rafael Ortiz (Inmaculada Salinas , Monika Buch,…) o Juana de Aizpuru (Federico Guzmán,…) saludaban afablemente y mostraban, como siempre, los verdaderos valores de confianza plástica y valor artístico.

Proyectos como Genalguacil Pueblo Museo, que combinan arte sostenible y naturaleza, nos presentan las obras de artistas participantes en las últimas ediciones, como Arturo Comas, por ejemplo.

Ya en el apartado imprescindible de ArtsLibris, tuvimos ocasión de conversar con Gabriella Locci y Darío Piludu, nuestros amigos italianos de Casa Falconieri, con quienes coincidimos en insistir en la necesidad de una contundente cantidad de obra gráfica en los encuentros artísticos. También estuvimos hablando del trabajo de María Pujol en el espacio de Mia Martí.

De lo presentado en la VII Edición del Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente nos interesa la obra de Almudena Lobera, pues, como indica Aurora Fernandez Polanco “al involucrar a otras creadoras, se hace cruce entre las bellas artes y las aplicadas, algo que en estos tiempos que atravesamos no está nada mal; por pensar esta operación en femenino; porque incluye como variante fundamental la experiencia del lugar (La Alhambra); por la reivindicación del oído curioso y respetuoso, puesto en culturas que nos conforman desde hace siglos; por escuchar el sonido; porque este sea el del agua; por insinuar sutilmente que de la artesanía y el frescor tanto tendríamos que aprender”.

Lola Zoido presenta un interesante trabajo de incorporación de las nuevas estrategias digitales junto a otros trabajos emergentes en el stand de ABC Cultural.

El miércoles nos fuimos encontrando con curiosos observadores de los planteamientos desarrollados: Concha Jerez, Pepe Barroso, Rossy de Palma,…

Igualmente nos sorprendió gratamente la presencia de obra de nuestro conocido y apreciado Sergio García Sánchez.

El único montaje que se antoja “dulcemente irreverente” es el del stand de la diputación de Huelva.

‘Nunca lo mismo’ debería haber sido el lema general y no solamente con respecto al Arte Latinoamericano.

En cuanto a los paralelismos, es destacable la labor y el recorrido de JustMAD Contemporary Art Fair en el Palacio de Neptuno.

En esta edición apuesta por “dar a conocer las nuevas galerías y artistas que liderarán el panorama artístico del futuro inmediato”, consolidándose como una feria de descubrimiento.

Nuevas galerías, con menos de un año de vida, como DOMO (Sevilla) comparten edición con galerías consolidadas como Trinta (Santiago de Compostela), Loo & Lou Gallery (París) o Fúcares (Almagro).

Víctor Solanas interviene el espacio de entrada con OUT OF NEITHER, mediante “efectos ópticos de distorsión y cinetismo” (diagonales amarillas y negras de cinta señalizadora generan una especie de píxeles que se combinan a través de un “sistema binario sencillo que se torna complejo”.

En cuanto se entra se nos presenta el gran tapiz ‘Desenredando la Merina’ (Ras de Terra), indicándonos la reivindicación sostenible.

A continuación captaron nuestra atención los volumétricos yutes de Lourdes Carreras en Espacio Mados.

Después de recrearnos en muchas propuestas, nos atrae especialmente Yoko Art Gallery de Barcelona, presentando la obra de Emma Richardson. Conectamos inmediatamente con su director, Xavi Sellés (“Buy art, not drugs”), quien indica que, además de promover obras de arte y artistas, quieren ser parte del motor cultural (honesto y fresco) de la sociedad.

Carmen de la Calle nos indica el interés suscitado por la obra de Daniel Verbis, Mar Vicente y Curro Ulzurrún en la galería Trinta, comentando el ambiente general con Pep Guerrero y coleccionistas privados.

Descubrimos con alegría a Sofía González, una jovencísima artista de Sevilla (por quien apostamos hace tiempo y a quien seguimos incondicionalmente), representada por la galería suiza Konstanz junto a Cristóbal Quintero, Ramón Muñoz y Patricio Cabrera.

Nuestra admirada Anna Áström presenta la poesía de lo diminuto a lo inmenso en Juca Claret y nos vuelve a maravillar.

La Trini Espai d’Art muestra la interesante obra de Helga Grollo, Lluis Salvador,…

En Rampa (Linares) encontramos la llamativa obra pictórica y escultórica de Miguel Ángel Belinchón (Belin).

La particular obra de Fernando Daza está también presente en la galería Soraya Cartategui y la de Paula Vincenti en Galería Metro.

En CASASUR charlamos pausadamente con Alain Cugnenc, quien nos relata la singular experiencia de su proyecto artístico.

En Galería Casa Zóbel encontramos obra el propio Zóbel, pasando por Saura, Tápies, Feito o Ginovart,…hasta lo último del arte emergente de Xavi García.

La Galería MODUS OPERANDI descubre el desparpajo de Jazzy Dope.

De nuevo presenciamos en OLGA JULIÁN PROJECTS a José Moñú, Eduardo Lozano y Coco Escribano.

PERVE GALERIA de Lisboa (mejor expositor FIG Bilbao 2022) destaca igualmente por obra como la de Reinata Sadimba.

JustMAD constituye sin duda un complemento esencial a ARCO y lleva a un alto nivel a una selección exquisita de artistas y galerías.

En Art_Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, encontramos fundamentalmente “la OTREDAD”. Natalia Alonso Arduengo es la comisaria encargada de llevar a cabo el programa, que gira alrededor del tema de la identidad, tomando como punto de partida los versos del poema Otherness de Mario Benedetti (“…por eso mi futuro estaba en la otredad…”).

Mucho Apropiacionismo y trabajadas trayectorias, así como artistas que irrumpen con fuerza pero con cautela. La feria se define como una “propuesta cercana al público” y sirve básicamente de escaparate para el trabajo del último año de sus artistas de referencia.

Donde sí se respiraba el ambiente desenfadado, provocador y cosmopolita que parecía recordar a los primeros tiempos de ARCO es en URVNT Art Fair (Urvanity, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid).

Entre otras muchas experiencias alternativas, encontramos el espacio baezano Renace, explorando los lenguajes más frescos, integrando diferentes códigos estéticos y buscando nuevas tendencias en el mundo del arte, apostando por artistas como Miguel Scheroff, Fernando Tinoco y la artista de San Fernando Silvia Lermo.

Conocimos a Marc Bibiloni con la galería ‘LA BIBI’, de Palma de Mallorca, haciéndonos partícipes de su singular aventura plástica y su rotundo éxito.

La presencia de artistas de todas las latitudes garantiza una proyección internacional extraordinaria y una mezcolanza enriquecedora, como la interesante presentación de Studio Lenka.

Cerámica, Food Obsession, ArtToys, Transmedia, Frikis,…todo busca su lugar privilegiado.

En este punto, queremos lanzar una advertencia : ¡Cuidado con el “efecto chicle”! Es decir, pensamos que se está llevando todo quizás demasiado al color rosa chillón (fucsia), con pompas efímeras que se desvanecen y que es conveniente “no tragarse”.

En otro orden de cosas, paseando y descubriendo las esculturas en la calle de Madrid Luxury Art, llegamos a SAM (Salón del Arte Moderno) en la Fundación ‘Carlos de Amberes’. Otro nivel, otro planteamiento. Vasarely, Miró, Picasso, Dalí (incluso el decorado del ballet Bacchanale), Kandinsky, Rodchenko, la extraordinaria y preciosista obra original de Fernando Vicente, Ceesepe, Plensa, Miquel Barcelo, Equipo Crónica, Tápies, Ultramaro,…y, por supuesto, José Guerrero.

Fuera ya de los circuitos de las ferias, pero en la misma onda, visitamos La Casa Encendida, donde las obras de Mercedes Pimiento y Fuentesal Arenillas cuestionan temas relacionados con inquietudes actuales, “a través de instalaciones y objetos expandidos”, en ‘Generación 2023’. Pero nos llama la atención poderosamente la primera exposición individual en España con el papel como único soporte del artista brasileño Maxwell Alexandre denominada Nuevo Poder: Pasabilidad.

En la remozada Serrería Belga nos topamos con ‘Historia y misterio de una colección (MAC)’, una exposición que plantea obras maestras del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y muestra artistas singulares de la abstracción española y ahí es donde de nuevo aparece obra de Zóbel y de José Guerrero y ahí es donde nos preguntamos de nuevo por qué no está junto a ellos la obra de su amigo, compañero y admirado artista Miguel Pérez Aguilera. Seguiremos insistiendo hasta lograr su incorporación a todos los estamentos e instituciones donde debe figurar la trascendental obra de Aguilera.

Y nos quedaron por ver in situ Hybrid, 360º, Flecha y otras propuestas interesantes, como Fátima Conesa en Nueva Art Fair (con Ulf Larsson Gallery). Mientras tanto, Lucian Freud en el Thyssen, así como Zóbel (“el futuro del pasado” resulta paradigmático) y Sorolla en el Prado, Leonora Carrington en Fundación MAPFRE, Margarita Azurdia en el Reina, Manolo Quejido en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro,…y Antonio López en los escaparates de Preciados.

Deseamos que todo este recorrido no sea solamente un evento puntual, que este encuentro multitudinario sirva para que sigamos visitando exposiciones, disfrutando de la creatividad, adquiriendo valores culturales durante todo el año, esperando las celebraciones de nuevas ediciones y reivindicando el tímido regreso del oficio artístico.

Seguiremos reivindicando la Educación Artística (y eso no se consigue recortando las horas de Plástica en los diferentes niveles educativos).

El mundo del Arte es vocación, devoción, ilusión, emoción y educación. No se trata únicamente de educar la mirada, conducir las destrezas expresivas o asegurar transacciones económicas sino de plantear un modo de vida que merezca la pena compartir.

Las ferias son para divertirse, debatir y hacer nuevas amistades, descubriendo trayectorias a seguir. Y lo cierto es que parece que se va recuperando la alegría.

Tomen nota para nuevas ediciones.