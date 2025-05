'Eddington': el ser humano da miedo

Joaquín Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler presentaron este sábado en Cannes Eddington, un filme que compite por la Palma de Oro del festival y en el que su director, Ari Aster, que quería reflejar el mundo actual de individualismos y las realidades paralelas en las que vivimos.

"Quería tratar lo que pasa en el mundo" y describir "lo que estamos experimentando en un mundo en el que nadie sabe discernir lo que es real y lo que no lo es", explicó en rueda de prensa Aster, conocido por títulos de terror como Hereditary (2018) o Midsommar (2019).

En este caso no ha tirado del terror, aunque su película da miedo, por lo que plantea, por lo que muestra y por lo que obvia.

Una película que ha recibido críticas mixtas tras su primera proyección en Cannes y que se desarrolla en un pueblo llamado Eddington, en Nuevo México, en el momento más duro de la pandemia, en pleno confinamiento.

Phoenix es el sheriff Joe Cross, que ni lleva mascarilla ni la hace llevar y que está enfrentado con el alcalde, Ted García (Pascal), mientras su mujer (Stone) cae en un delirio alimentado por teorías conspiranoícas que le hacen conocer a un predicador, interpretado por Butler.

Una locura con la que Aster ha querido criticar el hiperindividualismo que se ha desarrollado en los últimos 20 años y que ha acabado con la fuerza social. "Quería hacer un filme sobre lo que Estados Unidos sentía y lo que yo sentía. Estoy muy preocupado".

"Necesitamos comprometernos de nuevo, volver a acercarnos los unos a los otros, para mí eso es esencial", afirmó el realizador, que repitió esta idea varias veces durante la rueda de prensa.

Cada personaje representa una realidad diferente y una idea opuesta de lo que es Estados Unidos, explicó Aster, una opinión con la que estuvo de acuerdo Pascal, para quien estamos alejados de una "función social común".

A Pascal le parece muy interesante la visión de Aster de su país, de alguien desde dentro. "Es un mensaje muy potente" frente a cine habitual sobre Estados Unidos pero hecho desde el exterior, señaló.

"Cuando leí el guion pensé que era muy valiente hablar de un mundo que no tiene ningún sentido de realidad común, para mí es un mensaje poderosos y sincero, muy auténtico".

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal, en una escena de 'Eddington'. / D. S.

Una historia que refleja el momento actual. "Estamos en una vía peligrosas, siento que estamos viviendo en un experimento que está saliendo mal" y que no parecer tener solución, agregó el realizador.

"El filme es sobre lo que pasa cuando la gente está tan aislada y viven en su propias realidades, chocan entre ellos y se crea una nueva lógica, peligrosa", que es el caldo de cultivo para las paranoias.

Para Emma Stone, amiga personal de Aster, al que respeta y admira "profundamente", el guión era increíble y mostraba a su personaje, Louise, como "un fantasma, claramente traumatizada", atrapada en un matrimonio precario, a lo que se une el confinamiento.

"Fue un desafío interesante", afirmó la actriz, que al igual que el resto del elenco, alabó la labor del realizador.

Señaló que cuando le llega un proyecto tiene que decidir muy rápido sobre si lo acepta o no. Y, agregó, "si tienes la oportunidad de trabajar con un director que admiras y respetas profundamente, que te desafía, si tienes esa fortuna de poder elegirlo, no puedo imaginar no hacerlo".

Phoenix señaló por su parte que trabajar con directores como Aster es uno de los motivos que le hacen querer ser actor porque siempre encuentra soluciones a cualquier problema que se presente.

Mientras que Butler calificó de "sueño" haber formado parte de este proyecto y Pascal provocó las risas al reconocer que antes de comenzar el rodaje creía que Aster sería "pretencioso y difícil" pero fue todo lo contrario.