La sexta edición del festival de música Purethrasmetal, el 3 de noviembre en Jerez

El festival de música Purethrashmetal volverá en noviembre a Jerez en lo que será su sexta edición. Esta cita, impulsada por un nutrido grupo de promotores jerezanos (Alejandra López-Cepero, Eduardo Cobreces e Ignacio Muñoz), tendrá lugar el próximo 3 de noviembre en La Guarida del Ángel y contará con la presencia de grupos punteros dentro de este género musical.

La organización de esta iniciativa cultural, que se ha convertido ya en un referente del circuito musical underground gaditano, considera que “estamos ante un festival de música único en su género dentro del panorama cultural jerezano y de la provincia”.

Hay que recordar que los propios organizadores proceden de históricas bandas de rock metal de Jerez, y ante la falta de propuestas de este estilo musical, no dudaron en lanzarse a la piscina “para promover esta aventura apasionante que permitiera ofrecer conciertos en directo de primera categoría a los amantes de este tipo de música en una provincia muy necesitada de propuestas musicales alternativas”.

Como afirma Ignacio Muñoz, "no solo se trata de exponer la creatividad musical de músicos de diversas zonas de Andalucía, sino que este festival es una forma de reivindicar este género musical ante la falta de visibilidad que estas bandas de rock metal en los canales oficiales. A pesar de la enorme cantidad de seguidores con los que cuenta este tipo de música en Andalucía, la sociedad en general, y las instituciones culturales en particular, no se hacen eco de los geniales artistas que en nuestra tierra están componiendo y ofreciendo espectáculos únicos y muy intensos”.

"Esta idea surgió en plena pandemia", explica Alejandra López-Cepero, planteándose como principal objetivo "disfrutar de la música en directo y de compartir la música en vivo, fue eso lo que nos impulsó a acometer esta pequeña locura. No sabíamos como iba a salir. Pero ya vamos por la VI edición y cada vez el festival cuenta con más seguidores. Estamos abrumados”.

Los grupos invitados

En esta sexta edición participan Xkrude, una banda de nuevo metal bastante inusual y extrema, formada en Jaén en 1997 que ha participado en más de 100 conciertos a ambos lados del charco; los sevillanos de Docka Pussel, con su particular tormenta de psychomental; y El Santo, una banda de Hardcore Metal sevillana donde el groovie y breakdowns hacen estragos.

Las entradas anticipadas tienen un precio de 10€ y pueden adquirirse online a través de la plataforma Entradium y físicas en el bar La Librería y la tienda de discos Mala Música, ubicadas en el centro de Jerez. Además, se contará el día del concierto con Luis Valdivia, que vendrá desde Marbella como representante de Xkrude, Algoderock y VodooManagement.