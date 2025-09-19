Encantadora obra de un maestro de la animación

La ficha **** 'Super agente Hitpig'. Animación. Canadá. 2024. 90 min. Dirección: Cinzia Angelini, David Feiss. Guion: David Rosenbaum, Tyler Werrin. Historia: Berkeley Breathed. Música: Isabella Summers.

David Feiss es un maestro de la animación estadounidense formado en los históricos estudios de Hanna-Barbera. Tras años de colaborar en muchos proyectos de la productora, encontró el éxito, siempre dentro de Hanna-Barbera, con las series escritas y dirigidas por él Vaca y pollo, Soy comadreja o Lost Cat. Se caracterizan por el trazo muy moderno y atrevido de los personajes, y la extravagante y muy divertida idea de crear asociaciones imposibles entre animales, haciendo que una inocentona vaca y un belicoso pollo sean hermanos, e hijos de unos padres humanos, que compitan una sabia y sensata comadreja y un envidioso y desastrado mandril o que una ratona y un caballo sean los amigos de un gato que se hace pasar por otro perdido para ocupar su lugar.

Debutó en el largometraje con Colegas en el bosque: una aventura de miedo, cuarta entrega de la serie, y ahora se lanza con un proyecto propio, codirigido con la joven y prometedora animadora Cinzia Angelini, que responde por completo tanto al tan personal estilo de su dibujo como a sus historias de hermandades o amistades imposibles entre animales.

En este caso se trata de un cerdo por así decir cazarrecompensas, utilizado por los humanos para capturar sus animales huidos, y un inocentón elefante que había escapado de un espectáculo en el que se le maltrataba. Cuando lo atrapa surge entre ellos una amistad que les llevará a enfrentarse a peligros y aventuras.

El guión de David Rosenbaum y Tyler Werrin se basa en una novela del premio Pulitzer Berkeley Breathed, gran escritor de libros infantiles y dibujante, llena de imaginación y encanto que Feiss ha logrado convertir en una muy amable y divertida película de animación que preserva el moderno atrevimiento de su trazo sin por ello perder encanto y ternura.