Entregados los premios del Concurso de Palabras Gitanas del Ayuntamiento de Jerez y Diario de Jerez

Francisco Zurita, entregando los premios del I Concurso de Palabras Gitanas del Ayuntamiento y Diario de Jerez junto a Daniel Lamparero, director del periódico.

La Sala ArteaDiario de Diario de Jerez albergó ayer la entrega de premios de la primera edición del Concurso de Palabras Gitanas del Ayuntamiento de Jerez y de Diario de Jerez.

Los ganadores de esta primera edición han sido Mercedes García Millán, José Rodríguez García y Carmen Martínez Mateos, que recibieron los premios de manos de Francisco Zurita, delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural del Ayuntamiento.

Los tres premios han consistido en una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 200 euros, y se han sorteado entre todos aquellos participantes que han acertado todas las respuestas correctas.

Con un propósito pedagógico, divulgativo el Ayuntamiento de Jerez, en colaboración con Diario de Jerez, organizó este concurso con preguntas relativas a la cultura gitana.

La historia y cultura gitana en España representan un legado impresionante construido a lo largo de seis siglos. El caló, el idioma de los gitanos, ha influido en el vocabulario y la forma de hablar de Jerez. Estas palabras se utilizan en contextos informales y forman parte del patrimonio cultural.

El caló es la variante hispano-romaní que los gitanos han transmitido de generación en generación en la Península Ibérica. Conserva gran parte del vocabulario de la lengua romaní -de origen indio y llegada a Europa en la Edad Media-, pero adaptada a la gramática del castellano.

Muchas de las expresiones que usamos en el día a día tienen su origen en el caló, el idioma de los gitanos

Palabras tan habituales como chaval (muchacho), parné (dinero), camelar (enamorar o seducir), lache (vergüenza) o jalar (comer) vienen del caló y forman parte de nuestra forma de hablar en Jerez y en toda Andalucía.