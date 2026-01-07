Espacio Abierto inaugura 'Soft', oda de Luis Torres a los paisajes que habita entre La Rambla y Jerez

Espacio Abierto Jerez inaugura este jueves a las 20:00 horas la exposición 'Soft', oda de Luis Torres a los paisajes que habita entre La Rambla y Jerez. Soft es la palabra para 'suave' en inglés; suave es una textura que agrada y reconforta, al tacto y a la vista. Luis Torres se siente en calma, en paz, seguro, cuando se encuentra en lo 'suave'.

Suaves son los cerros de la campiña sur cordobesa, y suaves, aterciopeladas, le parecen al autor las texturas visuales de los terrones de tierra y distintos cultivos que los visten. Suaves son estos paisajes que define como la patria de quienes los habitan. Tienen algo que inspira y atrapa irremediablemente a este ceramista cordobés: la libertad, lo orgánico de la tierra, en contraste con las particiones y disposiciones geométricas del ser humano.

La línea artística 'Soft' es una simbiosis entre alfarería y agricultura, los dos motores de La Rambla, ciudad alfarera de la campiña sur cordobesa de la que es originario este artista. El barro que da la tierra es el soporte que forma estas campiñas abstractas, los surcos de los dedos del alfarero son los arados del agricultor. La decoración cerámica es una simplificación de los colores y las formas que se generan en el campo: los ocres de la tierra, el oro del trigo, la encina solitaria, la abundancia de la viña y el olivar, el cortijo blanco en lo alto del cerro, los senderos tapiados de arbustos y pinos…

Obra de Luis Torres.

Desde 2021, Luis Torres, de familia alfarera -hijo de Miguel Ángel Torres Ferreras, Premio Nacional de Artesanía- se traslada de La Rambla a Jerez para ejercer de maestro de taller de técnicas cerámicas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez. Desde entonces, vive a caballo entre las dos localidades, separadas por algo más de dos horas de carreteras que atraviesan campiña cordobesa, sevillana y gaditana. Cuenta este autor que en Jerez se siente en casa, en gran parte porque cuando mira más allá de lo urbano, encuentra campiña. Además, ambos pueblos están dentro de denominaciones de origen de vinos. Por eso, Luis Torres ha decidido representar la vid con el oro cerámico en la obra de esta muestra, como homenaje a ese factor común de las dos ciudades que lo acogen en la actualidad.

Obra de Luis Torres.

La obra expuesta en Espacio Abierto consta, dentro de una misma línea de trabajo y estilo, de distintos formatos: piezas exentas al torno, pero también, en su mayoría, cuadros.

Con los nombres de retales, collages y fanegas Soft, Luis Torres juega con la pasta de gres y papel y experimenta con arcillas recicladas, pastas coloreadas y combinaciones de técnicas decorativas que resultan en piezas experimentales únicas e irrepetibles. Como curiosidad, podemos destacar el uso de la albariza, arcilla local de La Rambla de la que se fabrican cacharros y botijos, tanto en engobes como esmaltes que decoran varias de las piezas. Esta exposición es una oda a la contemporaneidad de la tradición, a la sostenibilidad de los primeros oficios y a la belleza de los paisajes rurales.

La muestra en la galería Espacio Abierto estará expuesta hasta el viernes 30 con el siguiente horario: mañanas, de martes a viernes de 10:30 a 13:00 horas; tardes, de lunes a viernes de 17:30 a 20:00 horas.