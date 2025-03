Memoria y baluarte

La ficha Sólo la esperanza calma el dolor. Simone Veil. Trad. Lydia Vázquez. Lumen. Barcelona, 2025. 176 páginas. 19,90 euros

Drancy, Auschwitz-Birkenau, Bobrek, Bergen-Belsen, las etapas de Simone Jacob por el infierno concentracionario no se diferencian de las que recorrieron otros deportados que en el caso de Francia partían siempre del campo de internamiento de las inmediaciones de París, sólo que ella sobrevivió y se convertiría con el tiempo, ya con el apellido de su marido Antoine Veil, en una influyente magistrada, política y académica cuyo nombre figura con letras de honor en la historia de la Quinta República, siendo además una de las personalidades representativas del espíritu de concordia que hizo posible el renacimiento europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Tenía dieciséis años cuando fue prendida por la Gestapo y casi ochenta cuando confió los recuerdos recogidos en Sólo la esperanza calma el dolor, traducidos por Lydia Vázquez para Lumen en una edición que conmemora el aniversario de la liberación de Auschwitz. Su emocionante testimonio seguía inédito en volumen hasta que fue publicado por Flammarion en 2022, pero de hecho es anterior al expresado en otros libros autobiográficos como Una vida (disponible en la versión española de Clave Intelectual, 2011) o el recopilatorio Amanecer en Birkenau (Pre-Textos, 2022), editado por el director y guionista de cine David Teboul que ya había filmado, fascinado por la personalidad de la autora, el documental Simone Veil, une histoire française en 2004.

El tono íntimo de la evocación de Veil se caracteriza por la desnudez y la intensidad emocional

Como explican sus hijos Jean y Pierre-François en el prefacio, el libro tiene su origen en una serie de entrevistas mantenidas en el marco del proyecto Memorias de la Shoah, impulsado por la Fondation pour la Mémoire de la Shoah y dirigido por la editora e historiadora Dominique Missika, que reunió más de cien grabaciones después de localizar a los entrevistados entre los escasos 2.500 supervivientes de una deportación que afectó a 76.000 judíos de la comunidad francesa, a la que pertenecían refugiados de muy variada procedencia, añadiendo a la muestra a algunos de sus herederos y a otras personas involucradas, como las que por haber ayudado a los perseguidos –véase el ensayo de Gabriele Nissim o su reportaje La bondad insensata, publicado entre nosotros por Siruela– reciben la calificación de Justos entre las Naciones. Lo que ofrece la edición, introducida por Missika, es la transcripción de la entrevista realizada a Veil en 2006 por la escritora y realizadora Catherine Bernstein, autora de una película dedicada a su propia tía asesinada en Auschwitz, que supo propiciar el tono íntimo, como de confidencia en voz baja, que transmite una evocación caracterizada por la desnudez y la intensidad emocional. De este modo nada enfático, la mujer se impone al personaje público –una distinguida anciana, venerada por la mayoría de sus compatriotas– para conectar con la adolescente que fue, revivida en el diálogo frente a la cámara y después sin interferencias, pero conservando la inmediatez oral, en el relato escrito, articulado en una sucesión de breves monólogos independientes.

Los judíos retornados recibieron un trato distinto al dispensado a los héroes de la Resistencia

El itinerario abarca no sólo el recuento de lo incontable, con discretas alusiones a episodios poco divulgados como la competencia derivada de la lucha por la vida, el tabú de las relaciones venales o incluso el canibalismo en los campos, sino también el de la plácida vida anterior a la detención de la joven nizarda el 30 de marzo de 1944, como hija menor de una familia judía no practicante, de clase media plenamente integrada, que pese a los rumores no podía imaginar el terrible destino que le esperaba. Y el de la posterior cuando a su regreso, devastada por la experiencia –la temida deportación, el inenarrable cautiverio, el siniestro epílogo de las “marchas de la muerte”, el incomprensible abandono tras la huida de los verdugos– y después de haber perdido a sus padres, a su hermano y otros parientes, la muchacha se enfrenta a reacciones que oscilan entre el desdén y la indiferencia, recibiendo un trato muy distinto al dispensado a los héroes de la Resistencia entre los que se encontraba su hermana Denise. Veil deja ver la forma en que el conocimiento del horror se proyecta en su vida profesional o en sus ideas, que la llevaron a erigirse en firme defensora de la reconciliación franco-alemana y de la unidad europea, e insiste en la necesidad de mantener viva la memoria –las víctimas de la Shoah, como bien apunta, tardaron mucho en ser escuchadas– cuando desaparezcan los testigos directos. A ello se dedicó en los últimos años, con el mismo ejemplar coraje que puso en todo, y es ese propósito el que alienta en unos recuerdos que se ofrecen como baluarte frente a la banalización y el olvido.

La adolescente Simone Jacob, poco antes de la deportación.