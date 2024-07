Una exploradora en la Francia rococó

Natural de de Barcelona, la clavecinista Eva del Campo Cassé tiene una especial vinculación con Francia, donde hizo buena parte de sus estudios y donde trabaja, actualmente en Toulouse, lo que compagina con clases en el Conservatorio Profesional de Badalona y con una actividad de conciertos que la ha llevado a formar, junto al violonchelista Guillermo Turina, el conjunto Pérgamo Ensemble. Acaba de publicar el primer registro mundial con toda la música para clave conservada del compositor Jean-Baptiste Parant (c.1730-d.1792).

–Apenas sabemos nada de él.–Pues su libro está digitalizado en la Biblioteca Nacional de París. El acceso es libre.–¿Y cómo es que esta música no había sido grabada antes?–Había algunas grabaciones, pero de piezas sueltas. Las dieciséis piezas del libro nunca se habían hecho en un disco. Creo que es por la falta de información biográfica y de referencias. Hemos investigado y algunas cosas sí sabemos ya. Desde aproximadamente 1760, Parant fue organista en la iglesia de Quinze-Vingts, en París, a la vez que era profesor en el Magasin de l’Opera de la École du Chant, que se ocupaba de formar a los cantantes para la Ópera de París, y donde seguramente hizo tareas que hoy corresponderían a las de un correpetidor, al menos hasta que en 1774 fue ascendido a Maître de Musique. Era una institución que dirigían el sobrino de Rebel y François Francoeur, dos peces gordos en la música parisina de la época, por lo que no debió de estar mal relacionado. El único libro de piezas que ha sobrevivido es este, que es de 1762 y se lo dedica a Mademosielle D’Harcourt. Hemos investigado al personaje y resulta que era hija del cuarto duque D’Harcourt, una mujer que llegó a ser madre superiora del monasterio de Visitation de Bayeux. Hasta hace poco se pensaba que Parant murió poco después de la publicación de su libro, pero ha aparecido información nueva, nada menos que de 1792, en la que se habla de la jubilación de Monsieur Parant después de más de 40 años de servicio al municipio, lo que cambia muchas cosas.

Jean-Baptiste Parant - Eva del Campo

–¿No volvió a publicar en todo ese tiempo?–No que sepamos, aunque tampoco puede descartarse. La recepción crítica de su libro fue muy buena. Hay una reseña en el Mercure de France que dice literalmente: “Estas piezas nos parecieron agradables y llenas de canto, mérito que lamentablemente se está volviendo un poco raro y no se puede recomendar habitualmente”.–Es música rococó...–Exacto. Es la música característica de su tiempo, muy de salón, la de Duphly, Balbastre, Armand-Louis Couperin, Pancrace Royer y gente así, música llena de referencias a personajes de su entorno, que aparecen como títulos de muchas de las piezas: La D’Harcourt, por supuesto, o La De Beuvron, que es el mismo personaje, pero también La De Bonneval, La De Monpesat, etc. Luego hay algunas con nombres de lugares, como Les Festes de Passy, que es significativa, porque Passy era un castillo, la residencia de Alexandre de la Pouplinière, quien fuera mecenas de Rameau, que murió justo en 1762. Es muy posible que Parant participara en sus veladas musicales. Y luego hay algunas piezas que son evocaciones muy personales, como Les Cascades, que me encanta, es mi pieza favorita, o La Follette, La Pétulante...

–El libro está también lleno de danzas, claro.–Por supuesto, porque está dentro de la tradición de la suite francesa. Los menuets y gavotas figuran como tales, explícitamente, pero luego en muchos de estos títulos característicos se esconden alemandas y rondós.–Es su primer disco como solista. Hasta ahora Eva del Campo era más conocida como continuista y acompañante. ¿Puede empezar a cambiar eso?–La oportunidad de hacer conciertos como solista no son muchas, aunque este verano tengo uno en el Festival de Torroella de Montgrí, en el que haré parte del disco, porque lo grabé allí en julio de 2022. Este disco ha sido como tener un hijo. Que dices “qué barbaridad, un hijo”, pero una vez lo tienes, quieres otro... Lo que pasa es que con Pérgamo Ensemble tenemos pendiente también una grabación, que será nuestro primer disco como grupo, y eso es ahora prioritario para mí.–¿Podemos saber de qué irá ese disco?–Es todavía secreto, sabemos lo que queremos hacer y cómo, pero necesitamos los medios económicos para hacerlo. Sí le puedo decir que será repertorio inédito en disco y lo haremos con Elisabeth Hetherington. Hemos tenido la suerte de encontrarnos con esta cantante que a mí me parece un prodigio. Es extraordinaria, de una elegancia y un dominio de la coloratura espectaculares.–Le va bien entonces a Pérgamo Ensemble...–Estamos muy contentos. Hicimos un inédito de Zelenka, y nos han invitado al Festival Zelenka de Praga, que es una ocasión importante para el conjunto.

La ficha Jean-Baptiste Parant (c.1730–d.1792) Premier Livre de Pièces de Clavecin (Paris, c.1762) 1. La D’Harcourt : Légèrement 2. La Angôt (Rondeau): Amoureusement 3. La De Monpesat (Rondeau): Affectueusement, sans lenteur – Suitte de la De Monpesat 4. Première Gavotte: Gracieusement – 2e Gavotte: Plus tendrement 5. Les Cascades: Vivement 6. Menuet 7. La De Bonneval (Rondeau): Gracieusement 8. La Majestueuse (Allemande): Fièrement 9. La Pétulante: Très vivement 10. La De la Bauve (Rondeau): Gracieusement – Suitte de la De la Bauve (2e Rondeau): Tendrement 11. Menuet 12. Les Festes de Passy (Rondeau): Gayment 13. La Follette: Lourée 14. Menuet 15. La De Beuvron: Très vivement 16. La Lionoise (Pantomime): Gayment Eva del Campo, clave Brilliant

EL CD EN SPOTIFY