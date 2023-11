Una exposición del pintor Antonio Lara, desde este viernes 3 de noviembre en La Sala Pescadería

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, asiste este viernes 3 de noviembre, a las 20.30 horas, a la inauguración de la exposición del pintor jerezano Antonio Lara, titulada 'El proceso en el sitio del objeto', en la Sala Pescadería Vieja. La muestra reúne una colección de obras al óleo que reflejan el proceso creativo de uno de los autores más relevantes de la pintura figurativa española actual.

Antonio Lara Luque, nacido en Jerez y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, cuenta con numerosas menciones, reconocimientos y encargos de prestigio entre los que se encuentra el calendario patrocinado por la Fundación Maxam, anteriormente Española de Explosivos creada por Alfred Nobel; el Premio adquisición XIV Bienal de Artes Plásticas ciudad de Albacete, en 2022, el Premio Duque de Alba, de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, así como la Medalla de Honor en el XII certamen Nacional de pintura Parlamento de La Rioja, en 2021. También ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas.

Para el crítico de arte Bernardo Palomo, "el realismo de Antonio Lara argumenta una posición totalmente diferente a la que ofrece la pintura figurativa al uso. Su obra no solo traslada someramente los encuadres de lo real; tampoco manifiesta únicamente ilustraciones inmediatas de lo que se ve; en su pintura hay un ejercicio de introspección, de búsqueda, de ahondar en las circunstancias físicas que existen para que la mirada no sólo acoja lo que observa sino que plantee aquello que está más oculto y que, verdaderamente, exterioriza los límites exactos de lo que es y de cómo sería si no existiera ese punto de vista ficticio que lo embauca y lo hace un poco diferente".

Por otro lado, según detalla el artista jerezano Ignacio Estudillo en el catálogo de la exposición, "la propuesta de Antonio Lara recoge un cambio, un movimiento desde un tipo de relación con el trabajo a otro siendo evidente en los diferentes lenguajes que van desde el cuadro de los racimos de uvas al cuadro de las hojas secas". En cuanto a su método, el pintor jerezano 'tiene su oficio, sus rituales aprendidos y sus posteriores singularidades. Sus reglas permiten construir una estructura que introduce las coordenadas de los objetos que aparecen en el cuadro".

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 21 de enero de 2024. El horario de visitas de martes a viernes es de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas. Los sábados y domingos, de 10 a 13.45 horas; y los festivos y lunes, cerrado.