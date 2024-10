Exprimiendo el universo 'Wonder'

La ficha ** 'Alas blancas'. Drama. Estados Unidos. 2023. 120 min. Dirección: Marc Forster. Guion: Mark Bomback. Fotografía: Matthias Koenigswieser. Música: Thomas Newman. Intérpretes: Ariella Glaser, Orlando Schwerdt, Helen Mirren, Gillian Anderson, Bryce Gheisar, Olivia Ross.

En 2012 Raquel Palacio, escritora y diseñadora gráfica que firma sus obras de literatura juvenil como R. J. Palacio, publicó Wonder: la lección de August con tanto éxito que fue el inicio de una saga que de momento consta de seis libros y una novela gráfica (publicados en España por Nube de Tinta) inspirados en la historia de superación y la lucha contra el acoso y la marginación de Augie, un niño afectado por una deformidad facial. En 2017 Stephen Chbosky la llevó al cine también con éxito y ahora Marc Foster adapta la novela gráfica Alas blancas. Una historia de Wonder que Palacio publicó en 2019.

La protagonista es en este caso Sara, la abuela de Julian, el niño que fue expulsado del colegio por maltratar a Augie. Para animarlo a superar sus circunstancias, reintegrarse y aprender a aceptar a los demás y a sí mismo le cuenta, para demostrarle el poder de la bondad, su historia de supervivencia en la Francia ocupada por los nazis gracias a la ayuda de un compañero de clase rechazado con crueldad por ella y por sus compañeros. Acogida por su modesta familia, que la ocultó poniendo en riesgo sus vidas, la joven descubrirá la humanidad, la amabilidad y el valor del compañero antes despreciado al sentirse tan perseguida y rechazada como su salvador lo fue.

Esta historia de comprensión y sacrificio que quizás se equivoque al llevar el universo Wonder al Holocausto, ha sido dirigida con blandura por el todoterreno Marc Foster, capaz de filmar la excelente y dura Monster Ball, la amable Descubriendo Nunca Jamás, la interesante Guerra mundial Z o el frenético y adrenalínico Bond Quantum of Solace, saltando de una oscura historia de muerte y racismo al universo de Peter Pan y de este a un apocalipsis zombi o una entrega de 007. En este caso está más cerca de sus menos interesantes películas con mensaje positivo como Cometas en el cielo, El soldado de Dios o El peor vecino del mundo. La originalidad y la fuerza del Owen de Stephen Chbosky se pierden aquí, no tanto por la blanda tibieza de la dirección de Foster como por lo convencional de la historia de supervivencia durante la ocupación nazi, muchas veces contada en mejores películas. El problema está en el origen, es decir, en el libro de R. J. Palacio.

Muy bien Gillian Anderson y Jo Stone-Fewings como los padres, y sobre todo Ariella Glaser y Orlando Schwerdt, como los jóvenes, del relato ambientado en 1942. Y siempre de agradecer, como su narradora, la presencia de la grandísima Helen Mirren. Sus intérpretes son lo mejor de la película.