'Far West' de Yllana, este viernes 19 en el Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz de Guadalcacín

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado, en colaboración con los ayuntamientos de Chiclana de la Frontera y Guadalcacín, dos propuestas escénicas durante el mes de septiembre. Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, organizada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), ofrecerá una función de teatro, y otra de música para cerrar la programación estival de la provincia jienense, y reforzar la presencia de artes escénicas, a la vez que se apoya la producción artística.

La programación se desarrollará este viernes 19 de septiembre, a las 21:00 horas, en Guadalcacín, en el Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz, se podrá ver ‘Far West’ de Yllana. Se cierra la propuesta escénica del mes de septiembre con este espectáculo que homenajea el mundo de las películas del oeste. A través de la epopeya de los grandes antihéroes, la obra se adentra en un mundo salvaje y sin ley en el que se visitarán tribus indias, cantinas de mala muerte, desiertos llenos de peligros, duelos al sol o grandes persecuciones.

Y este mismo día, a las 20:00 horas, en Chiclana de la Frontera, con la actuación de Atalaya, que representará ‘Divinas Palabras’, en el Teatro Moderno. Con más de 40 años de trayectoria esta compañía trae una nueva versión muy contemporánea de la obra de Valle-Inclán, que es con diferencia, la que más veces se ha llevado a escena fuera de España, por su calidad literaria y su riqueza de imágenes.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren a este proyecto. Está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta, y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.