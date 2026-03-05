G.A.S. Drummers encabezarán la III edición del Xerez Hardcore Fest

La asociación cultural Xerez Hardcore ha dado a conocer la composición del cartel y la fecha de la celebración de la próxima edición del Xerez Hardcore Fest en el que participarán hasta seis bandas nacionales e internacionales.

Según confirma la entidad en un comunicado, la III edición del Xerez Hardcore Fest se organizará los próximos viernes 5 y sábado 6 de junio de 2026 en La Bodega Skate Center de Jerez de la Frontera.

"El evento mantiene un formato cercano y directo, pensado para vivir el hardcore sin barreras entre público y bandas, con identidad propia y el espíritu Do It Yourself (DIY) que ha caracterizado históricamente a la escen", explica en la nota Abraham Guerra, miembro de Xerez Hardcore.

La cita musical y festiva reunirá a bandas nacionales e internacionales en un cartel que combina referentes consolidados y propuestas emergentes.

Parfa ello, la jornada principal del sábado 6 de junio, estará encabezada por los jerezanos G.A.S. Drummers, padrinos del punk rock local y una de las bandas más emblemáticas surgidas en Jerez.

Además, junto a ellos actuarán los holandeses No Turning Back, considerados uno de los nombres clave del hardcore europeo actual.

Completan el cartel del sábado las formaciones suecas Speedway y Feels Like Heaven, con su combinación de rabia y melodía; los malagueños Self Made, que presentarán su nuevo trabajo; y la banda jerezana Waterviolet, una de las propuestas recientes más destacadas dentro del emo y el post-grunge.

Antes, y como aperitivo a la atractiva jornada del sábado, el viernes 5 de junio habrá una representación e la escena local con la presencia de Decadence, referente del metalcore noventero que lleva desde 2011 actuando en salas de ámbito estatal y europeo.

Sobre el escenario estarán, además, Good Things, con su hardcore melódico de raíz “Sherry Shore”, y el debut de Verbal Behavior, primera banda straight edge hardcore surgida en Andalucía.

El festival Xerez Hardcore Fest se presenta como un evento "en el que se fomenta la cultura en el entorno de la ciudad de Jerez de la Frontera a través de la música. Las bandas que componen el cartel de este año se unen bajo el paraguas de la música alternativa y la conexión intergeneracional".

Desde la organización esperan la asistencia de "cientos de personas a nivel nacional e internacional debido a lo atractivo de la oferta", por lo que las entradas ya han sido puestas a la venta en el siguiente enlace con estos precios: 25,50 euros reducida y 30, 60 euros anticipada.

Cartel del III Jerez Hardocore Fest de 2026

El Xerez Hardcore Fest se consolida así como una "cita cultural que conecta tradición y presente dentro del panorama hardcore andaluz, manteniendo un entorno cercano, participativo y respetuoso".