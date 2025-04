El Femás clausurará su edición de 2026 otro Domingo de Ramos con 'La pasión según san Mateo'

El XLIII Festival de Música Antigua de Sevilla (Femás) se celebrará el próximo año nuevamente en el marco de la primavera, arrancará el 6 de marzo y, tal como viene ocurriendo en las últimas ediciones, ofrecerá su clausura en el Teatro de la Maestranza, el 29 de marzo, en otra mañana más del Domingo de Ramos en la ciudad. En esta ocasión el cierre será con La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach.

Esta edición venidera conmemorará los 400 años del fallecimiento de John Dowland (26 de febrero de 1626) uno de los compositores más relevantes de la Inglaterra isabelina. "Fue fundamentalmente laudista y destacó como tal quedando mucha obra en manuscritos y copias: danzas, fantasías, etc., y como autor de canciones, tanto con acompañamiento de laúd como con acompañamiento de conjunto de violas", informan desde el Femás. Dowland publicó "varias colecciones de canciones y también una colección de música para conjunto de violas y laúd llamada Lachrimae or Seven tears, que ha tenido notable trascendencia. Su música es de un altísimo refinamiento. Su marca expresiva más característica es la melancolía".

Además, la figura de Ian Bostridge, tenor inglés reconocido internacionalmente, particularmente aclamado por sus interpretaciones de lieder y ópera, será protagonista en esta conmemoración del Femás. "Su profunda musicalidad, su enfoque intelectualmente riguroso de los textos y su búsqueda de la expresividad auténtica lo sitúan como un artista cuyo trabajo a menudo comparte la sensibilidad y los objetivos de la interpretación historicista, aportando una nueva luz a obras conocidas a través de una lente informada y reflexiva", señalan desde el Femás.

Para su actuación en Sevilla vendrá acompañado por la agrupación Fretwork, el consort de instrumentos británico formado por un sexteto de violas da gamba que fue fundado en Londres en 1986.

La clausura volverá a ser en el Teatro de la Maestranza con una nueva coproducción para la puesta en escena de La Pasión según San Mateo de Bach. Esta obra "continúa siendo de referencia ineludible dentro del movimiento de la interpretación históricamente informada. La obra sigue siendo objeto de estudio y admiración, demostrando su perdurabilidad y su capacidad para conmover a audiencias de todas las generaciones", destacan desde el Femás.

Con respecto al XLII Festival de Música Antigua de Sevilla volvió a finalizar con éxito de crítica y de público. Con 7.091 asistentes a los 26 conciertos programados, una ocupación media del 85% y una recaudación en taquillas de 169.963 euros, el Festival colgó el cartel de No hay billetes en los nueve conciertos de la iglesia de San Luis, los dos del Alcázar, la Orquesta Barroca de Sevilla en el Espacio Turina junto a I Suonar Parlante, Il Pomo D’Oro y Vesprés d’Arnadí.

En palabras de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno “esta edición se ha caracterizado por una extraordinaria programación, por una asistencia masiva a los conciertos programados y por haber acercado esta disciplina musical a los centros educativos con el único propósito de tener presente la creación de nuevos públicos”.