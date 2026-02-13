Fernando Quirós presenta su exposición solidaria 'Miradas de Fe' en los Claustros de Santo Domingo

Tras dos años de trabajo, el pintor jerezano Fernando Quirós inaugura el próximo jueves 19 de febrero, a las 18:30 horas, su exposición solidaria 'Miradas de Fe' en los Claustros de Santo Domingo. Se trata de una muestra cargada de fe, esperanza y solidaridad, compuesta por 48 piezas únicas que rinden homenaje a la Semana Santa de Jerez, con una mirada artística centrada en lo humano: la emoción en los rostros, los silencios, la devoción y la belleza íntima de las tradiciones que marcan a la ciudad.

'Miradas de Fe' propone un recorrido visual por escenas reconocibles del imaginario cofrade jerezano, rostros y miradas que emocionan. La exposición nace además con un marcado carácter benéfico: la recaudación íntegra irá destinada a la humanización de la planta de Oncología del Hospital de Jerez, proyecto por el que lucha este pintor jerezano.

“Esta exposición es el resultado de dos años de trabajo y, sobre todo, de gratitud. Quería devolver a Jerez, desde la pintura, una parte de lo que la Semana Santa nos regala cada año: emoción, comunidad y esperanza”, señala Fernando Quirós.

La inauguración del jueves 19 de febrero será el punto de partida de una cita cultural que invita a contemplar la Semana Santa jerezana desde el arte contemporáneo, con un mensaje claro: la belleza también puede convertirse en ayuda. La exposición, con entrada libre hasta completar aforo, estará abierta hasta el 4 de abril.