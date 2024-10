"Nuestro festival de cine es diferente porque sencillamente Jerez es una tierra diferente, una tierra de oportunidades"

María Espejo, directora de la Escuela de Artes Escénicas y Cine de Jerez y Lidia María Jaime, directora del Festival de Cine Con Acento de Jerez, hacen balance de la segunda edición, que "aporta a Jerez muchísimas cosas".

-¿Por qué este Festival de Cine en Jerez y por qué 'Con Acento'?

-María Espejo: El Festival de Cine Con Acento nace con un objetivo muy claro: impulsar a la gente que empieza, a aquellos que están en el camino pero necesitan guías. Queremos abrir las puertas al mundo y que todos sepan que en Jerez tenemos unas localizaciones maravillosas y punto de encuentro para relacionarnos, para comprender la industria,para crecer juntos.

-¿Qué aporta este festival frente al resto de festivales que hay en Andalucía o a nivel nacional?

-María Espejo: Nuestro festival es diferente porque sencillamente Jerez es una tierra diferente, una tierra de oportunidades que en este momento está en desarrollo. Además, estamos a las puertas de ser la Capital Europea de la Cultura en 2031, y entre todo y con diferentes tipos de culturas estamos luchando porque a Jerez se le reconozca todas las vertientes que tiene y una de ellas, y una muy fuerte, es el cine.

-Esta es la segunda edición del festival ¿Qué se ha visto en esta edición?

-Lidia María Jaime: En esta segunda edición tenemos diferentes novedades, una de ellas es que ya empezamos con un certamen de cortometrajes y ahora tenemos un certamen de largometrajes. Además tenemos otras novedades como, por ejemplo, que hemos abierto no solamente a los mismos conscientes actores o de gente popularmente conocida en el mundo del cine, sino también gente que conoce los entresijos del cine, que es importante conocer la producción, la distribución, las formas de hacer cine detrás de las cámaras. Y otra de las novedades fundamentales es que este año damos un premio de honor diferente, como tiene que ser, y nuestro premiado va a ser Paco Tous, que es un actor que todo el mundo conoce, que además de ser un excelente actor, es una muy buena persona. Es nuestra segunda edición, pero parece la primera por la ilusión, es como si fuera el primer día de todo, es el comienzo de algo y también el camino hacia el futuro, porque esta es la segunda, pero ya estamos pensando en la tercera, en la cuarta, en la quinta, esto va a ser un no parar. Y esas miras de futuro nos hacen estar enérgicas, nos hacen estar con el corazón lleno de ideas, de conocimiento, de crecimiento, de desarrollo, y por supuesto queremos compartirla con todo el mundo que quiera.

-El festival se realiza en Jerez y al final es una fiesta del cine para toda la ciudad. ¿Cómo se involucra la ciudad de Jerez y cómo es esta festividad para Jerez, qué aporta esta festividad en Jerez?

-María Espejo: El Festival de Cine aporta a Jerez muchísimas cosas, porque siempre hablamos de que el cine es industria, pero el cine es empleo, es turismo, es cultura, es educación, son muchas cosas. Cada vez más la ciudad está siendo consciente de que el festival, como anunciábamos el año pasado en la primera edición, ha llegado para quedarse y tanto el sector público como el sector privado se están implicando cada vez un poco más para hacer que el festival crezca y se convierta en un festival como lo que se merece Jerez, un festival de cine con acento por derecho.

-El Festival de Cine, además de los largometrajes y cortometrajes, este año ha tenido documentales.

-Lidia María Jaime: Sí, es verdad que el concurso de los largometrajes no existió, pero no queríamos dejar atrás la oportunidad de poner este documental Haciendo Cortos porque al final lo consideramos historia de nuestro cine local también, porque el documental va a reflejar cómo se hacían los rodajes en Jerez en los años 90 y cómo ha ido evolucionando toda esa técnica, cómo se les apañaba a la gente que por aquel entonces estaba en la industria. Y bueno, nos parece que es súper interesante compartirlo con la gente joven y la gente no tan joven que está haciendo cine ahora mismo y que cuando estudiamos un poco o vemos la historia que hay detrás pues podemos comprender muchas cosas, cómo se hace todo hoy en día.

-¿Qué hace de Jerez un sitio único para rodar aquí en la provincia?

-María Espejo: Jerez tiene muchísimas cosas que la hacen única y para las productoras es muy llamativa y todo el que viene quiere repetir porque tenemos mucha cercanía. Es verdad que hablamos de Jerez y hablamos de Jerez y sus alrededores de toda la provincia. Tenemos tierra, tenemos mar, tenemos montaña, tenemos unos pueblos blancos preciosos alrededor, unas ciudades con historia que nos permiten tener unas localizaciones naturales pues maravillosas sin tener que crear grandes decorados. Y ya nuestra tierra nos da esos platós naturales que todo localizador sueña con tener cerca

-¿Un deseo para la tercera edición?

-Lidia María Jaime: Tenemos tantas ideas ya para las próximas ediciones, pero un deseo es que el público en general valore cada vez más nuestro festival y que podamos tener la oportunidad de seguir creciendo, de seguir trayendo a profesionales que aporten, que sumen y que cada vez más tengamos la logística suficiente como para llegar a más personas.